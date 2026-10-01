Quinta-feira terá virada no tempo com chuva e queda nas temperaturas no ES

A previsão do tempo no Espírito Santo indica uma mudança no cenário nesta quinta-feira (1º). A aproximação de uma frente fria pelo litoral capixaba aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuva em algumas regiões do Estado.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos passam a soprar do quadrante sul e deixam o tempo mais fechado principalmente no Sul do Espírito Santo, na Região Serrana e na Grande Vitória.

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Nessas áreas, a previsão aponta possibilidade de chuva rápida ou chuvisco ao longo do dia, além de uma pequena redução nas temperaturas.

No Norte capixaba, o cenário deve ser diferente. O Incaper prevê céu nublado, mas sem expectativa de chuva para a região.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também indica mudança no tempo em parte do Espírito Santo. O órgão prevê possibilidade de chuvas e trovoadas no centro e no Sul do Estado, enquanto o Norte pode registrar precipitações isoladas.

A chegada da frente fria está associada a um sistema que avança pela costa brasileira e aumenta a instabilidade sobre áreas do Sudeste.

Apesar da mudança no clima, o calor ainda permanece em algumas cidades. Em Vitória, a previsão indica temperatura máxima de 34 °C nesta quinta-feira.

Com isso, o Espírito Santo deve ter uma quinta-feira de transição, com aumento das nuvens, possibilidade de chuva em parte do território e temperaturas mais amenas em algumas regiões.

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