Após dias de calor, frente fria muda o tempo no Espírito Santo
Mudança no tempo acontece nesta quinta-feira (1º); Inmet prevê chuva forte, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo.
A chegada de uma frente fria ao Espírito Santo pode provocar tempestades em 41 cidades capixabas nesta quinta-feira (1º).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso tem grau de perigo potencial e vale das 0h01 às 23h59 de quinta-feira. A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além da chuva, o alerta prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o instituto, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
A mudança no tempo ocorre após dias de temperaturas elevadas no Espírito Santo. Com o avanço da frente fria pelo litoral capixaba, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuva em diferentes áreas do Estado.
Confira as cidades em alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
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