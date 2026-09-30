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Após dias de calor, frente fria muda o tempo no Espírito Santo

Mudança no tempo acontece nesta quinta-feira (1º); Inmet prevê chuva forte, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo.

Frente fria no ES
Foto: Ilustrativa/Freepik

A chegada de uma frente fria ao Espírito Santo pode provocar tempestades em 41 cidades capixabas nesta quinta-feira (1º).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso tem grau de perigo potencial e vale das 0h01 às 23h59 de quinta-feira. A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

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Além da chuva, o alerta prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o instituto, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A mudança no tempo ocorre após dias de temperaturas elevadas no Espírito Santo. Com o avanço da frente fria pelo litoral capixaba, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuva em diferentes áreas do Estado.

Confira as cidades em alerta:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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