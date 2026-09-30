Após dias de calor, frente fria muda o tempo no Espírito Santo

A chegada de uma frente fria ao Espírito Santo pode provocar tempestades em 41 cidades capixabas nesta quinta-feira (1º).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso tem grau de perigo potencial e vale das 0h01 às 23h59 de quinta-feira. A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

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Além da chuva, o alerta prevê ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o instituto, há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A mudança no tempo ocorre após dias de temperaturas elevadas no Espírito Santo. Com o avanço da frente fria pelo litoral capixaba, a nebulosidade aumenta e há previsão de chuva em diferentes áreas do Estado.

Confira as cidades em alerta:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

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