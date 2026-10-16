Raphael Mendes: de Cachoeiro para o mundo com a voz do heavy metal
Conhecido entre os fãs de heavy metal como o “Bruce Dickinson brasileiro”, construiu uma trajetória marcada pela técnica vocal, pela interpretação e pela dedicação ao rock.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Raphael Mendes é um cantor e músico brasileiro que conquistou projeção nacional e internacional por sua impressionante semelhança vocal com Bruce Dickinson, vocalista da banda britânica Iron Maiden. Conhecido entre os fãs de heavy metal como o “Bruce Dickinson brasileiro”, construiu uma trajetória marcada pela técnica vocal, pela interpretação e pela dedicação ao rock.
Sua relação com a música começou em 2004, quando conheceu o Iron Maiden por meio de uma apresentação da banda no Rock in Rio. Fascinado pela voz de Dickinson, iniciou seus estudos musicais pela guitarra e, posteriormente, passou a desenvolver suas habilidades como cantor. A descoberta da semelhança entre seu timbre e o do vocalista britânico abriu caminho para uma carreira voltada ao heavy metal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Antes de alcançar reconhecimento na internet, Raphael integrou bandas e participou de apresentações em diferentes cidades do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Sua experiência nos palcos foi fundamental para o aperfeiçoamento de sua performance e para a construção de uma identidade artística ligada ao rock clássico.
Projeção internacional
A projeção internacional ganhou força com a criação de seu canal no YouTube, especialmente com a série de vídeos E se Bruce Dickinson cantasse em outras bandas?. Nas gravações, Raphael interpreta músicas de diferentes artistas utilizando características vocais associadas ao cantor do Iron Maiden. O conteúdo alcançou fãs em diversos países e chamou a atenção de veículos especializados em música, como o portal norte-americano Loudwire.
Com a repercussão de seu trabalho, passou a integrar projetos de maior alcance. Entre eles está a banda The Beast Experience, dedicada a homenagear o Iron Maiden com apresentações que reproduzem elementos musicais, visuais e cênicos dos shows do grupo britânico. O projeto também desenvolveu espetáculos sinfônicos, reunindo o heavy metal e arranjos orquestrais em apresentações pelo Brasil.
Paralelamente, Raphael ampliou sua atuação na música autoral como vocalista da banda Icon of Sin, que lançou seu primeiro álbum em 2021, pela gravadora internacional Frontiers Music. O trabalho permitiu ao cantor explorar composições próprias e consolidar sua presença no cenário do heavy metal para além das interpretações de outros artistas.
Mesmo com a projeção conquistada, Raphael mantém sua ligação com Cachoeiro de Itapemirim, cidade onde iniciou sua trajetória musical. Sua participação em apresentações locais e o reconhecimento alcançado fora do estado reforçam os vínculos entre sua carreira e as origens capixabas.
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