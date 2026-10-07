Reforma de R$ 7,3 milhões amplia estrutura da escola Zilma Coelho em Cachoeiro

Conhecida também como Antiga Campanha, a escola Zilma Coelho está próxima de ser entregue reformada e ampliada. A prefeitura de Cachoeiro conduz a obra com recursos do Funpaes, fundo estadual voltado à educação infantil e ao ensino fundamental.

São R$ 7,3 milhões de investimento na área, que fica no bairro Ferroviários. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, estão conclusos cerca de 85% do serviço.

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Os benefícios incluem melhorias de acessibilidade, a construção de outras cinco salas de aula e a modernização das atuais, que terão mais espaço e climatização. A obra também prevê uma subestação elétrica, melhorias em auditório, banheiros e quadra e a implantação de sistema de energia solar.

Na área externa, o acesso terá espaço mais adequado. O passeio público foi ampliado e urbanizado, criando um largo entre a rua e o portão principal.

“Até mesmo pela educação infantil ser uma fase tão importante da vida, o atendimento na escola pede espaços que priorizem a experiência da criança. Cada cuidado faz diferença. Vamos entregar uma escola de mais acolhimento, aprendizagem, brincadeiras e descobertas”, avalia a secretária municipal de Educação, Simone Beiriz.

Com a intervenção, a expectativa da prefeitura é elevar a capacidade de atendimento dos atuais 420 alunos para 540, incluindo ainda turmas de período integral.

Local abrigou entidade

Funcionou ali, a partir da década de 1940, a Campanha de Alfabetização e Assistência Social. A entidade ganhou repercussão internacional e tinha como principal entusiasta a professora Zilma Coelho, que hoje dá nome à escola.

Na época, Zilma percorreu a cidade, até mesmo a cavalo, procurando adultos que quisessem estudar e locais que pudessem abrigar as aulas, como fábricas, serrarias, bares e armazéns. O trabalho resultou na criação de 41 pontos de ensino e envolvia também atividades sociais e cursos profissionalizantes.