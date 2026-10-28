Regis Mattos é o segundo nome anunciado para a equipe de transição de Pazolini

O economista Regis Mattos Teixeira, atual secretário municipal de Fazenda de Vitória, é o segundo nome anunciado para integrar a equipe de transição do Governo do Espírito Santo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28) pelo governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Regis passa a compor o grupo coordenado por Erick Musso, presidente estadual do Republicanos e ex-presidente da Assembleia Legislativa.

Com trajetória profissional nas administrações públicas municipal e estadual, Regis Mattos possui experiência em planejamento estratégico, gestão orçamentária e financeira, administração pública e gerenciamento de projetos. Sua participação na equipe de transição estará voltada ao levantamento e à análise de informações necessárias à preparação da próxima gestão estadual, que terá início em 6 de janeiro de 2027.

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Economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV), possui formação executiva em Project Management pela George Washington University, nos Estados Unidos, além de MBA e Pós-MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV.

Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), Regis exerceu diferentes funções de direção na administração pública. Foi secretário de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo entre 2015 e 2018, período em que também presidiu o Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan).

Anteriormente, ocupou os cargos de secretário de Planejamento de Vila Velha, entre 2013 e 2015, e secretário estadual de Gerenciamento de Projetos, entre 2009 e 2010.

Na Prefeitura de Vitória, integrou a gestão de Lorenzo Pazolini desde janeiro de 2021, à frente da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, função que exerceu até 2026. Atualmente, responde pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Na terça-feira (27), Pazolini formalizou a indicação de Erick Musso para coordenar os trabalhos e encaminhou ofício ao Governo do Estado solicitando a indicação dos representantes da atual gestão que participarão do processo. O documento foi protocolado eletronicamente no sistema E-Docs, sob o número 2026-LFPD18.