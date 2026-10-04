Renato Casagrande vota em Vitória e agradece apoio dos capixabas nas Eleições 2026

O candidato ao Senado Federal Renato Casagrande (PSB) votou por volta das 10h deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, na Escola São Domingos, em Vitória. O ex-governador do Espírito Santo chegou ao local acompanhado da esposa, Virgínia Casagrande, e de Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição ao governo do Estado.

Após registrar o voto, Casagrande conversou com a imprensa e falou sobre sua expectativa para a eleição. Durante a entrevista, também comentou sobre o papel que pretende exercer no Senado caso seja eleito.

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O candidato defendeu que o Senado tenha um papel de diálogo e equilíbrio entre as instituições. Segundo Casagrande, a intenção é, caso conquiste uma vaga, continuar defendendo os interesses do Espírito Santo no Congresso Nacional.

Depois da entrevista coletiva, Casagrande seguiu para outros colégios eleitorais para acompanhar a movimentação durante o dia de votação.

A votação do primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.