Representação feminina cresce de 4 para 6 na Assembleia Legislativa do ES

A presença feminina na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai aumentar a partir da próxima legislatura. Com o resultado das eleições deste domingo (4), o número de mulheres eleitas para ocupar uma das 30 cadeiras do Legislativo estadual passou de quatro para seis.

Na legislatura atual, que termina em 2026, as deputadas representam 13,3% do plenário. A partir de 2027, esse percentual sobe para 20%. Na prática, serão duas mulheres a mais na Assembleia, um crescimento de 50% na bancada feminina.

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Foram reeleitas Camila Valadão (PSOL), Janete de Sá (PSB) e Raquel Lessa (PP) e eleitas Jeesala Coutinho (MDB), Karla Coser (PT) e Açucena (PT). A nova composição amplia a representação feminina, embora as mulheres ainda sejam minoria entre os 30 parlamentares.

A eleição também teve um resultado histórico. Camila Valadão foi a candidata mais votada para a Ales, com 61.501 votos. Pela primeira vez, uma mulher terminou a disputa na liderança da votação geral para deputada estadual no Espírito Santo.