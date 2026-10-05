Representação feminina cresce de 4 para 6 na Assembleia Legislativa do ES
Foram reeleitas Camila Valadão (PSOL), Janete de Sá (PSB) e Raquel Lessa (PP) e eleitas Jeesala Coutinho (MDB), Karla Coser (PT) e Açucena (PT).
A presença feminina na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) vai aumentar a partir da próxima legislatura. Com o resultado das eleições deste domingo (4), o número de mulheres eleitas para ocupar uma das 30 cadeiras do Legislativo estadual passou de quatro para seis.
Na legislatura atual, que termina em 2026, as deputadas representam 13,3% do plenário. A partir de 2027, esse percentual sobe para 20%. Na prática, serão duas mulheres a mais na Assembleia, um crescimento de 50% na bancada feminina.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Foram reeleitas Camila Valadão (PSOL), Janete de Sá (PSB) e Raquel Lessa (PP) e eleitas Jeesala Coutinho (MDB), Karla Coser (PT) e Açucena (PT). A nova composição amplia a representação feminina, embora as mulheres ainda sejam minoria entre os 30 parlamentares.
A eleição também teve um resultado histórico. Camila Valadão foi a candidata mais votada para a Ales, com 61.501 votos. Pela primeira vez, uma mulher terminou a disputa na liderança da votação geral para deputada estadual no Espírito Santo.
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