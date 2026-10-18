Resultado da Quina: 5 apostas do RJ faturam bolada

Apostas registradas em três municípios do Rio de Janeiro foram premiadas no concurso 7144 da Quina, realizado na sexta-feira (16). Os jogos acertaram quatro dos cinco números sorteados e receberam prêmios de até R$ 103.023,60.

De acordo com o resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal, houve apostas premiadas no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu e em São Gonçalo. Como ninguém acertou as cinco dezenas, o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.

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Quanto ganharam as apostas no Rio de Janeiro?

Na capital fluminense, uma aposta do tipo bolão, registrada na Lotus Botafogo RJ, garantiu o maior prêmio entre os jogos listados: R$ 103.023,60. A aposta teve 12 números e dividiu-se em oito cotas, conforme os dados informados.

Ainda no Rio de Janeiro, uma aposta feita pela internet, com seis números, recebeu R$ 25.755,92. Porém, outra aposta simples, registrada em uma lotérica física de Santa Cruz, ganhou R$ 12.877,96.

Em Nova Iguaçu, um jogo simples realizado pelos canais eletrônicos da Caixa também faturou R$ 12.877,96. O mesmo valor foi destinado a uma aposta digital registrada em São Gonçalo.

Números sorteados na Quina 7144

O sorteio do concurso 7144 ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram:

12 – 32 – 43 – 70 – 75

Segundo o resultado, nenhuma aposta acertou os cinco números. A faixa de quatro acertos teve 64 apostas ganhadoras em todo o país, com prêmio individual de R$ 12.877,96 para os jogos simples contemplados nessa categoria.

Além disso, 5.624 apostas acertaram três números e receberam R$ 139,57 cada. Outras 149.473 apostas fizeram dois acertos, com prêmio de R$ 5,25 por jogo.

Próximo sorteio da Quina

Com o prêmio principal acumulado, o próximo concurso estava previsto para domingo (18), conforme o calendário informado. A estimativa de prêmio deve ser consultada na divulgação oficial da Caixa.