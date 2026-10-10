Resultado da Quina 7139: 3 apostas do Espírito Santo ganham prêmio

O concurso 7139 da Quina, realizado nesta sexta-feira (9), terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio, previsto para domingo (11), chegou a R$ 32 milhões. No Espírito Santo, três apostas acertaram quatro dezenas e garantiram premiações.

Os números sorteados foram 11, 17, 40, 62 e 68. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Uma das apostas premiadas saiu de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O jogo foi registrado na Loteria Linhares, na modalidade bolão, com quatro cotas. O prêmio total foi de R$ 10.266,12.

Em Vila Velha, uma aposta simples feita na Loteria Itaparica também acertou quatro números. O bilhete garantiu ao apostador um prêmio de R$ 10.266,12.

Já em Vitória, um bolão de sete cotas, registrado por meio de canal digital e vinculado à Loteria Santo Antônio, conquistou R$ 10.266,06. Os valores dos bolões correspondem ao prêmio total de cada aposta, que será dividido entre os participantes conforme as cotas.

Além da estimativa de R$ 32 milhões para o próximo concurso, a Quina registra R$ 3.306.941,45 acumulados para o concurso de final cinco ou especial. O montante reservado para o Sorteio Especial de São João chegou a R$ 40.056.109,14.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre cinco e 15 números dos 80 disponíveis. A modalidade oferece prêmios para quem acerta duas, três, quatro ou cinco dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, com números escolhidos automaticamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.