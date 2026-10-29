Resultado da Quina 7154: veja as dezenas sorteados e as cidades premiadas

Uma aposta registrada em Nova Granada, no interior de São Paulo, acertou os cinco números do concurso 7154 da Quina, realizado nesta quarta-feira (28), e garantiu um prêmio de R$ 2.645.625,00.

O bilhete vencedor é um bolão de 12 cotas, registrado na Lotérica Esquina da Sorte.

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O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo. As cinco dezenas foram:

06 – 08 – 41 – 44 – 45

O próximo sorteio da Quina acontece nesta quinta-feira (29 de outubro), com prêmio estimado em R$ 7,2 milhões, conforme os dados divulgados para o concurso seguinte.

Para participar da Quina, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A modalidade oferece premiação para quem acerta dois, três, quatro ou cinco números sorteados. Quanto maior a quantidade de acertos, maior pode ser o valor do prêmio, conforme as regras de distribuição de cada concurso.

Os interessados podem realizar suas apostas presencialmente, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal, ou pela internet, utilizando os canais oficiais das Loterias Caixa. É importante ficar atento ao prazo de encerramento das apostas para garantir a participação no próximo sorteio e não perder a chance de concorrer ao premio e ser um ganhador.

