Resultado da Quina: única aposta do ES é premiada
A Quina volta a ser sorteada nesta quarta-feira (21), no concurso 7148, com prêmio estimado em R$ 55 milhões
Uma aposta registrada em Cariacica, no Espírito Santo, garantiu um prêmio de R$ 9.444,31 no concurso 7147 da Quina, sorteado na terça-feira (20). O jogo acertou quatro das cinco dezenas sorteadas e foi o único do Estado a conquistar um prêmio nessa faixa, conforme os dados da premiação.
A aposta vencedora foi feita na Loterias Nova Rosa da Sorte, em Cariacica, na modalidade simples, com um único jogo premiado. O resultado colocou o município entre as cidades contempladas pela loteria no concurso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As dezenas sorteadas foram 05, 21, 44, 50 e 57. Porém, ninguém acertou os cinco números, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.
Concurso 7147: aposta de Cariacica acerta quatro dezenas
O concurso 7147 também premiou milhares de apostas em todo o país nas faixas de duas e três dezenas. Assim, ao todo, 95 jogos acertaram quatro números, com pagamento individual de R$ 9.444,31.
Confira a distribuição dos prêmios:
- 5 acertos: nenhuma aposta ganhadora;
- 4 acertos: 95 apostas premiadas com R$ 9.444,31 cada;
- 3 acertos: 8.347 apostas ganhadoras de R$ 102,37 cada;
- 2 acertos: 199.287 apostas premiadas com R$ 4,28 cada.
A aposta de Cariacica se destacou entre os ganhadores capixabas por ter sido a única do Espírito Santo na faixa de quatro acertos, de acordo com a relação informada.
Próximo sorteio da Quina tem prêmio estimado em R$ 55 milhões
A Quina volta a ser sorteada nesta quarta-feira (21), no concurso 7148, com prêmio estimado em R$ 55 milhões para quem acertar as cinco dezenas. O sorteio está previsto para as 21h, pelo horário de Brasília.
Os jogadores podem registrar suas apostas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa, respeitando o horário-limite de cada modalidade de atendimento.
O resultado completo, a relação de cidades premiadas e os valores oficiais do rateio podem ser consultados no site das Loterias Caixa.
A participação nas loterias não garante retorno financeiro. Os resultados anteriores não permitem prever os números dos próximos sorteios.
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