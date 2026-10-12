Resultado da Quina: única aposta fatura prêmio no ES

Aposta de Serra acerta quatro números e fatura R$ 6,4 mil

Uma aposta registrada em Serra, no Espírito Santo, acertou quatro números no concurso 7140, realizado no domingo (11), e garantiu um prêmio de R$ 6.475,88. O jogo foi feito na Loteria Portal da Sorte, por meio de uma aposta simples, com cinco números selecionados.

O resultado do concurso foi divulgado após sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram 05, 28, 45, 57 e 59.

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A aposta capixaba foi a única registrada no Espírito Santo entre as premiadas com quatro acertos, conforme os dados informados. O prêmio foi para um jogo físico, realizado na modalidade simples.

Próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 34 milhões

Como ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7140, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (13), é de R$ 34 milhões.

O valor acumulado para o próximo concurso está em R$ 31.739.272,25. Já o montante reservado para o concurso de final cinco ou especial soma R$ 4.051.667,27.

Além disso, o acumulado para o Sorteio Especial de São João chegou a R$ 40.800.834,98.

Como participar do próximo sorteio

Quem deseja concorrer ao prêmio estimado pode registrar uma aposta nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa, respeitando os prazos estabelecidos para o concurso.

A premiação depende da quantidade de acertos, conforme as regras da modalidade. Antes de apostar, é importante conferir os números e as informações oficiais do concurso.