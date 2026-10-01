Resultado Quina 7131: aposta simples fatura mais de R$ 36 mil

A Quina acumulou no concurso 7131, realizado na quarta-feira (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, nesta quinta-feira (1º), subiu para R$ 14,7 milhões.

As cinco dezenas sorteadas foram 34, 41, 51, 70 e 76. Nenhuma aposta acertou todos os números e levou o prêmio principal.

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Segundo os dados do concurso, o valor acumulado para o próximo sorteio chegou a R$ 13.501.443,83. Já o acumulado destinado ao próximo concurso de final cinco ou especial está em R$ 3.087.744,34.

A Quina também acumula recursos para o Sorteio Especial de São João. O montante reservado para essa modalidade alcançou R$ 35.040.309,41.

Entre as apostas premiadas com quatro acertos está um jogo registrado em São José dos Campos (SP), na lotérica Sorte Extra. A aposta simples recebeu prêmio de R$ 36.228,57.

Para jogar na Quina, o apostador pode escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A loteria paga prêmios para quem acerta dois, três, quatro ou cinco números.

Também é possível utilizar a Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que permite disputar vários concursos consecutivos com a mesma combinação.