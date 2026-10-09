Resultado Quina 7139: veja os números sorteados

A Quina realiza nesta sexta-feira (9) o sorteio do concurso 7139, com prêmio estimado em R$ 30 milhões. A Caixa Econômica Federal promove o sorteio às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor está acumulado após nenhum apostador acertar as cinco dezenas na quinta-feira (8).

Os apostadores aguardam a divulgação dos números que vão definir o resultado da Quina de hoje. Assim, a Caixa transmitirá o sorteio ao vivo pelo canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

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O prêmio principal aumentou depois do concurso 7138, realizado na quinta-feira. Porém, na ocasião, ninguém acertou as cinco dezenas, e a estimativa para o sorteio seguinte chegou a R$ 30 milhões.

Quem pretende participar do concurso 7139 pode registrar a aposta até as 20h desta sexta-feira. A Caixa recebe os jogos nas casas lotéricas credenciadas e pelos canais digitais oficiais.

Números da Quina

Os números da Quina ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx xx xx xx xx.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

De acordo com o calendário oficial da Caixa, após o concurso desta sexta-feira (9), a próxima extração regular da Quina está prevista para segunda-feira (12 de outubro), às 21h, sujeita a eventuais alterações no cronograma.

O valor estimado do próximo prêmio dependerá do resultado do concurso 7139.