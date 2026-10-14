Resultado Quina 7141: 3 apostas de cidades do ES são premiadas

A Quina acumulou no concurso 7141, sorteado nesta terça-feira (13), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Sem vencedor na faixa principal, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, nesta quarta-feira (14), chegou a R$ 36 milhões.

As dezenas sorteadas foram 01, 18, 19, 33 e 56. O valor acumulado para o próximo concurso alcançou R$ 33.640.226,25.

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No Espírito Santo, três apostas aparecem entre as premiadas com quatro acertos. Duas foram registradas em Guarapari e uma em Vila Velha.

Na Loteria Praia do Morro e na Lotérica Meaípe, ambas em Guarapari, as apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 10.312,60 cada. Os jogos foram apostas simples com seis números marcados.

Em Vila Velha, uma aposta feita na Loteria do Albinho também acertou quatro números. O jogo simples, com cinco dezenas, garantiu prêmio de R$ 5.156,30.

Além do valor destinado ao próximo concurso, a Quina acumula R$ 4.866.361,84 para concurso de final cinco ou especial. Para o Sorteio Especial de São João, o montante acumulado chegou a R$ 41.615.529,57.

Na Quina, o apostador pode marcar de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A modalidade premia quem acerta dois, três, quatro ou cinco números. Além disso, também estão disponíveis as opções Surpresinha, na qual o sistema escolhe as dezenas, e Teimosinha, que permite repetir o mesmo jogo em concursos consecutivos.