Ricardo Ferraço assina decreto que institui equipe de transição do governo estadual

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), assinou nesta quinta-feira (29) o decreto que institui a equipe de transição do Governo do Estado, que será comandado pelo governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a partir do dia 6 de janeiro.

O grupo será responsável por organizar o compartilhamento de informações entre a atual gestão e a futura administração, garantindo transparência e condições para o planejamento das próximas ações de governo.

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A equipe será coordenada por Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência. Também integram o grupo Pedro Caçador Neto, secretário de Estado de Governo, e Yuri Carlyle, procurador-geral do Estado.

A previsão é que os trabalhos de transição comecem na próxima terça-feira (3 de novembro).

No último domingo (25), Ferraço disputou o segundo turno das eleições para o comando do Palácio Anchieta. Ele obteve 47,83% dos votos. O seu adversário, Pazolini, obteve a maioria dos votos e foi eleito com 52,17%.