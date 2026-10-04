Política Regional

Ricardo Ferraço vota em Vitória acompanhado da esposa

Após votar, Ricardo Ferraço deve acompanhar a movimentação das eleições e a apuração dos votos ao longo do dia.

Foto: Divulgação

O candidato ao Governo do Espírito Santo Ricardo Ferraço (MDB) votou na manhã deste domingo (4), em Vitória. Ele chegou às 9h à Escola da Ilha Novo Mundo, no bairro Praia do Canto.

Ferraço chegou ao local de votação acompanhado da esposa e de lideranças políticas. O candidato cumprimentou eleitores e apoiadores antes de entrar na cabina de votação.

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Após votar, Ricardo Ferraço deve acompanhar a movimentação das eleições e a apuração dos votos ao longo do dia.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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