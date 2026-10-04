Ricardo Ferraço vota em Vitória acompanhado da esposa

O candidato ao Governo do Espírito Santo Ricardo Ferraço (MDB) votou na manhã deste domingo (4), em Vitória. Ele chegou às 9h à Escola da Ilha Novo Mundo, no bairro Praia do Canto.

Ferraço chegou ao local de votação acompanhado da esposa e de lideranças políticas. O candidato cumprimentou eleitores e apoiadores antes de entrar na cabina de votação.

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Após votar, Ricardo Ferraço deve acompanhar a movimentação das eleições e a apuração dos votos ao longo do dia.