Ricardo Ferraço vota em Vitória acompanhado da esposa
Após votar, Ricardo Ferraço deve acompanhar a movimentação das eleições e a apuração dos votos ao longo do dia.
O candidato ao Governo do Espírito Santo Ricardo Ferraço (MDB) votou na manhã deste domingo (4), em Vitória. Ele chegou às 9h à Escola da Ilha Novo Mundo, no bairro Praia do Canto.
Ferraço chegou ao local de votação acompanhado da esposa e de lideranças políticas. O candidato cumprimentou eleitores e apoiadores antes de entrar na cabina de votação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após votar, Ricardo Ferraço deve acompanhar a movimentação das eleições e a apuração dos votos ao longo do dia.
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