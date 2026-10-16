Ricardo Ferraz: o cartunista de Cachoeiro que levou a arte da inclusão ao mundo

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Ricardo Ferraz é um cartunista, ilustrador, arte-educador e ativista social brasileiro reconhecido por utilizar a arte como ferramenta de transformação social. Sua produção artística, marcada pelo humor crítico e pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, alcançou projeção nacional e internacional, tornando-o uma referência no debate sobre acessibilidade e inclusão.

Sua trajetória ganhou um novo direcionamento em 1981, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Naquele período, Ricardo passou a produzir cartuns que retratavam as barreiras arquitetônicas, o preconceito e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no cotidiano. Por meio de desenhos e situações bem-humoradas, encontrou uma linguagem capaz de estimular reflexões sobre desigualdade, respeito e cidadania.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O trabalho artístico também esteve associado à participação em movimentos sociais e à mobilização em defesa da inclusão. Ricardo participou da criação da Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência, contribuindo para ampliar a discussão sobre acessibilidade e direitos no Espírito Santo. Suas ilustrações passaram a circular em jornais, revistas, materiais educativos e campanhas de conscientização.

Uma de suas principais produções é Visão e Revisão: Conceito e Pré-Conceito, coletânea de cartuns que aborda a realidade das pessoas com deficiência. O trabalho também deu origem a uma exposição itinerante apresentada em diferentes regiões do Brasil e no exterior, levando a linguagem do humor gráfico a espaços culturais, instituições de ensino e eventos dedicados aos direitos humanos.

O reconhecimento nacional ganhou força em 2001, quando uma de suas ilustrações foi selecionada para integrar as vinhetas de intervalo da TV Globo, conhecidas como Plim-Plim. O desenho abordava a acessibilidade e apresentava personagens em cadeiras de rodas, levando o tema da inclusão a milhões de telespectadores. Ao longo dos anos, outras criações do artista também foram selecionadas pela emissora.

Reconhecimento internacional

Em 2011, sua produção alcançou um importante reconhecimento internacional. Ricardo foi responsável pela criação de um selo comemorativo dos 30 anos do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, iniciativa vinculada à ONU. A obra simbolizou décadas de mobilização pela igualdade de direitos e ampliou a visibilidade de seu trabalho no cenário mundial.

Além dos cartuns, desenvolveu atividades como professor de desenho e arte-educador, utilizando a expressão artística em projetos sociais. Entre suas iniciativas está Desenhando o Amanhã, voltada ao ensino de arte e ao desenvolvimento de atividades com jovens e idosos. Também produziu materiais educativos relacionados ao combate ao bullying e à valorização da diversidade.

Sua contribuição recebeu reconhecimento em Cachoeiro de Itapemirim. Em 2024, a Câmara Municipal inaugurou um elevador panorâmico acessível que recebeu seu nome, em homenagem à trajetória de mobilização pelos direitos das pessoas com deficiência.