Roberto Carlos: de Cachoeiro para o mundo, um ícone da música brasileira

Nascido em 19 de abril de 1941, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Roberto Carlos Braga é um dos maiores nomes da música popular brasileira. Filho do relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga, o artista cresceu em uma família de origem humilde e encontrou na música o caminho para construir uma carreira de reconhecimento nacional e internacional.

Seu talento começou a se revelar ainda na infância. Aos nove anos, ingressou no Conservatório Musical de Cachoeiro de Itapemirim e passou a participar de apresentações na Rádio Cachoeiro, onde conquistou espaço ao interpretar canções e imitar artistas da época. Essas primeiras experiências marcaram o início de uma trajetória que levaria o menino capixaba aos principais palcos do país.

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Na década de 1960, Roberto Carlos tornou-se um dos protagonistas da Jovem Guarda, movimento que revolucionou o comportamento, a moda e a música brasileira. Ao lado de Erasmo Carlos, construiu uma parceria responsável por sucessos como “Parei na Contramão”, “O Calhambeque” e “É Proibido Fumar”. Posteriormente, consolidou sua identidade como intérprete de canções românticas, eternizando músicas como “Detalhes”, “Emoções” e “Fera Ferida”.

Roberto Carlos se tornou referência mundial

Foto: Reprodução/Site oficial Roberto Carlos

Sua contribuição artística ultrapassou os estúdios de gravação. Roberto Carlos também protagonizou filmes, levou sua música a diferentes países e conquistou públicos de várias gerações. Com milhões de discos vendidos e um repertório que integra a memória afetiva dos brasileiros, recebeu o reconhecimento popular de “Rei” da música brasileira.

Para Cachoeiro de Itapemirim e toda a região Sul do Espírito Santo, Roberto Carlos representa muito mais do que o sucesso de um artista. Sua história constitui um importante patrimônio cultural e afetivo, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população e projetando o nome de sua cidade natal no cenário artístico nacional e internacional.

Essa ligação permanece presente na memória e nos espaços culturais do município. A casa onde Roberto Carlos viveu parte da infância foi transformada em casa de cultura, preservando objetos, fotografias e registros de sua trajetória. O espaço tornou-se uma referência para admiradores e visitantes interessados em conhecer as origens do cantor, contribuindo também para o turismo cultural da região.

Mais de seis décadas após alcançar projeção nacional, Roberto Carlos permanece como uma das principais referências artísticas do Brasil. Sua história começa nas ruas de Cachoeiro de Itapemirim, atravessa fronteiras e gerações e mantém viva uma conexão entre a música brasileira e o Sul do Espírito Santo.