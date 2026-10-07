Roda de caxambu celebra tradição quilombola em Cachoeiro

O Quilombo Vargem Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, recebe neste sábado (10) o lançamento do projeto “Rodas de Caxambu nos Quilombos”. A programação principal começa às 17h e será gratuita e aberta ao público.

O encontro reunirá o grupo anfitrião Alegria de Viver e o grupo Santa Cruz, do Quilombo Monte Alegre. A programação terá uma grande roda de caxambu, promovendo a troca de conhecimentos entre integrantes das duas comunidades.

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A iniciativa busca fortalecer a preservação do caxambu como patrimônio imaterial, ampliar a interação entre os praticantes e transmitir os saberes tradicionais às novas gerações.

Encontro reúne tradição e troca de conhecimentos

Para a mestra de caxambu Ormyr Caetano, receber o grupo visitante representa uma oportunidade de fortalecer os laços entre as comunidades.

“Receber nossos irmãos do Santa Cruz aqui em Vargem Alegre é motivo de muita festa e emoção. Essa troca fortalece a nossa tradição e mostra para os mais novos a força da nossa cultura. A roda é o nosso ponto de união e de celebração dos nossos saberes”, afirmou.

O projeto pretende promover encontros práticos entre os grupos, criando espaços para que crianças, jovens e adultos tenham contato direto com os conhecimentos relacionados ao caxambu.

Projeto busca preservar patrimônio imaterial

Segundo o coordenador do projeto, Genildo Coelho Hautequestt Filho, ações de preservação cultural também contribuem para a inclusão e o fortalecimento da identidade das comunidades.

“Projetos de salvaguarda do patrimônio imaterial estão diretamente alinhados aos princípios ESG, especificamente no pilar social. Ao fomentarmos a cultura quilombola, geramos inclusão, fortalecemos a identidade local e promovemos um desenvolvimento humano sustentável que respeita e valoriza a diversidade de nossas comunidades”, destacou.

Os dois grupos participantes possuem reconhecimento institucional. Tanto o Alegria de Viver quanto o Santa Cruz são certificados como Pontos de Cultura pelo programa Cultura Viva. O Santa Cruz também recebeu do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) a titulação de Ponto de Memória.

Programação começa antes da roda

Antes do encontro principal, a comunidade receberá mais uma aula do projeto “Escola de Caxambu e de Capoeira de Vargem Alegre”.

A iniciativa formativa ocorre no quilombo desde junho e também conta com a participação do grupo de capoeira Filhos da Princesa do Sul.

A visitação às atividades dos projetos é gratuita e aberta a interessados em conhecer de perto as manifestações culturais desenvolvidas na comunidade.

Projeto conta com recursos da Lei Rubem Braga

O projeto “Rodas de Caxambu nos Quilombos” é realizado pelo Instituto de Preservação do Patrimônio Cultural Ádapo, com apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense e dos grupos Alegria de Viver e Santa Cruz.

A iniciativa utiliza recursos do Edital nº 09/2025 da Lei Rubem Braga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim.

Com as rodas e atividades formativas, o projeto busca criar novos espaços de convivência e transmissão dos conhecimentos ligados ao caxambu, mantendo a tradição presente no cotidiano das comunidades quilombolas da região.

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