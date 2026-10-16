Rossini Pinto: de Mimoso do Sul para a história da Jovem Guarda brasileira

Nascido em 24 de janeiro de 1937, em Ponte de Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, Rossini Pinto foi um dos compositores e produtores musicais de destaque da Jovem Guarda. Cantor, jornalista e versionista, construiu uma carreira ligada à transformação da música popular brasileira, especialmente durante a expansão do rock e da música jovem no país.

Na década de 1950, se mudou para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua trajetória profissional no jornalismo. Trabalhou como repórter em veículos como o Jornal dos Sports e o Correio da Manhã. Sua aproximação com o mercado fonográfico ocorreu em 1960, quando musicou o poema Convite de Amor, de Jânio Quadros, então candidato à Presidência da República. A repercussão do trabalho abriu caminho para seu ingresso na indústria musical.

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Em 1961, assinou contrato com a gravadora Copacabana Discos e lançou suas primeiras gravações. Nos anos seguintes, destacou-se pela composição de canções e pela criação de versões em português de sucessos internacionais, atividade que ajudou a aproximar o público brasileiro das sonoridades do rock e do pop estrangeiros.

Sucesso na Jovem Guarda

Durante a Jovem Guarda, suas músicas ganharam projeção nas vozes de artistas como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléa, Golden Boys e Renato e Seus Blue Caps. Entre suas composições estão O Leão Está Solto nas Ruas, Eu Te Adoro, Meu Amor e Só Vou Gostar de Quem Gosta de Mim, gravadas por Roberto Carlos. Também assinou a versão brasileira de Ternura, sucesso de Wanderléa, e de Erva Venenosa, canção que ganhou diferentes interpretações ao longo das décadas.

Além do trabalho como compositor, Rossini desenvolveu uma carreira como cantor, com gravações como Voa, Passarinho, Amor e Desprezo e Montanha do Amor. Atuou ainda na produção fonográfica, colaborando com artistas como Odair José e Núbia Lafayette. Sua versatilidade permitiu transitar entre diferentes estilos e contribuir para a consolidação de importantes intérpretes da música nacional.

Rossini Pinto faleceu em 25 de junho de 1985, no Rio de Janeiro, aos 48 anos, em decorrência de insuficiência renal aguda. Sua obra, no entanto, permaneceu presente no repertório brasileiro por meio de gravações e reinterpretações de suas músicas.