Roubo de 500 kg de carne termina com três presos e descoberta em restaurante no ES

Uma investigação sobre o roubo de aproximadamente 500 quilos de carne terminou com três homens presos e parte da mercadoria recuperada em Cariacica, na Grande Vitória. Durante as buscas, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) descobriu que os produtos haviam sido comercializados e que algumas caixas chegaram a um restaurante da região.

As prisões foram realizadas na quarta-feira (21) e nesta quinta-feira (22), nos bairros Porto de Cariacica e Nova Rosa da Penha. Os suspeitos têm 30, 42 e 44 anos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

De acordo com a Polícia Civil, a carga foi roubada de uma empresa localizada na Rodovia do Contorno, na Serra. O caso passou a ser investigado pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), que identificou um carro branco utilizado no transporte da mercadoria.

O veículo circulava com placas pertencentes a outros automóveis. A partir de imagens do Cerco Inteligente e informações de rastreamento, os investigadores conseguiram avançar na identificação dos envolvidos.

Polícia encontra suspeitos e apreende materiais

Na quarta-feira (21), os policiais localizaram os dois primeiros suspeitos, de 30 e 42 anos, em um imóvel no bairro Porto de Cariacica.

Durante a operação, foram apreendidos dinheiro, simulacros de armas de fogo, uma balaclava e aparelhos de radiocomunicação.

Os dois homens foram conduzidos ao Denarc e autuados por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas, além de adulteração de sinal identificador de veículo.

Parte da carne roubada foi encontrada em restaurante

Com o avanço das investigações, os policiais descobriram que parte da carga havia sido vendida a terceiros.

Nesta quinta-feira (22), a equipe prendeu um homem de 44 anos, apontado como comprador de produtos provenientes do roubo.

Na residência dele, os investigadores encontraram nove caixas de carne. Outras três caixas foram recuperadas em um restaurante que havia recebido parte dos produtos revendidos.

A Polícia Civil ainda investiga o destino de outras três caixas de carne mencionadas nas diligências.

O terceiro suspeito foi autuado por receptação. Após os procedimentos policiais, os três homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.