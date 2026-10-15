Rubem Braga: o cronista de Cachoeiro que eternizou o cotidiano brasileiro

Nascido em 12 de janeiro de 1913, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Rubem Braga (1913–1990) foi um dos mais importantes cronistas da literatura brasileira. Jornalista e escritor, destacou-se pela capacidade de transformar acontecimentos cotidianos, lembranças, paisagens e sentimentos em textos marcados pela sensibilidade, pela observação e pela crítica social.

Filho de Francisco Carvalho Braga, proprietário do jornal Correio do Sul, Rubem cresceu em um ambiente próximo ao universo da imprensa. Ainda jovem, iniciou sua trajetória no jornalismo, atividade que se tornaria inseparável de sua produção literária. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, escreveu milhares de crônicas para jornais e revistas de circulação nacional, consolidando um estilo próprio, marcado pela linguagem acessível, pelo lirismo, pela ironia e pelo olhar atento à vida cotidiana.

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Sua atuação ultrapassou os limites da literatura. Rubem Braga trabalhou como repórter durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e atuou como correspondente de guerra na Itália, acompanhando a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Entre 1961 e 1963, também exerceu o cargo de embaixador do Brasil no Marrocos, ampliando sua presença na vida cultural e diplomática do país.

Na literatura, estreou em livro com O Conde e o Passarinho, publicado em 1936. Ao longo da carreira, lançou obras como O Morro do Isolamento, Um Pé de Milho, A Borboleta Amarela, Ai de ti, Copacabana e As Boas Coisas da Vida. Seus textos ajudaram a consolidar a crônica como expressão literária, demonstrando que situações aparentemente comuns podem revelar reflexões profundas sobre a sociedade, a natureza e as relações humanas.

Para Cachoeiro de Itapemirim e toda a região Sul do Espírito Santo, Rubem Braga representa um dos maiores símbolos da produção intelectual e literária capixaba. Sua trajetória projetou o nome da cidade no cenário cultural brasileiro e contribuiu para valorizar a escrita, o jornalismo e a literatura como manifestações fundamentais da identidade regional.

Memórias da terra natal

A relação com sua terra natal também se reflete em sua obra. Memórias da infância, referências à natureza, à vida no interior e às paisagens capixabas aparecem em diferentes momentos de sua produção, preservando experiências e elementos culturais ligados às suas origens. Em Crônicas do Espírito Santo, publicado em 1984, essa ligação ganha destaque, reforçando o vínculo do escritor com a história e a memória de seu estado.

Falecido em 19 de dezembro de 1990, no Rio de Janeiro, Rubem Braga deixou uma contribuição duradoura para o jornalismo e a literatura brasileira. Ele soube revelar a poesia escondida na vida cotidiana, transformando observações aparentemente simples em textos de valor universal. A presença de Rubem Braga na identidade cultural do município também se materializa na Casa dos Braga, imóvel histórico onde viveu com sua família e seu irmão, o poeta Newton Braga. O espaço preserva parte dessa memória e representa a contribuição da família para a vida intelectual e cultural de Cachoeiro de Itapemirim.