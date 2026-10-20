Santa Casa Cachoeiro abre 12 vagas para cursos de Residência Médica
As oportunidades são distribuídas entre três especialidades: Clínica Médica, Cirurgia Geral e Medicina Intensiva.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim está com 12 vagas abertas para o Programa de Residência Médica 2027. As oportunidades são distribuídas entre três especialidades: Clínica Médica, Cirurgia Geral e Medicina Intensiva.
As inscrições começam nesta segunda-feira (19) e seguem até o dia 23 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Confira as vagas disponíveis na Santa Casa de Cachoeiro:
- Clínica Médica: 7 vagas
- Cirurgia Geral: 3 vagas
- Medicina Intensiva: 2 vagas
Todas as oportunidades são de acesso direto, destinadas a médicos graduados ou que estejam concluindo a graduação em Medicina.
Os programas são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC).
A taxa de inscrição é de R$ 650, com pagamento até o dia 24 de novembro.
A primeira etapa do processo seletivo, composta por prova teórica objetiva, será realizada no dia 29 de novembro, às 8h.
A segunda etapa, que inclui prova prática e análise de currículo, está marcada para 10 de dezembro. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas em Vitória.
Serviço
Residência Médica 2027
- Vagas: 12, distribuídas em três especialidades
- Inscrições: 19 de outubro a 23 de novembro de 2026
- Site: https://emescam.br/candidato/residencia-medica
- Taxa: R$ 650
- Prova objetiva: 29 de novembro de 2026
- Prova prática e análise de currículo: 10 de dezembro de 2026
- Resultado da segunda etapa: 23 de dezembro de 2026
- Matrícula: 1º a 5 de fevereiro de 2027
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