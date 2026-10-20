Santa Casa Cachoeiro abre 12 vagas para cursos de Residência Médica

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim está com 12 vagas abertas para o Programa de Residência Médica 2027. As oportunidades são distribuídas entre três especialidades: Clínica Médica, Cirurgia Geral e Medicina Intensiva.

As inscrições começam nesta segunda-feira (19) e seguem até o dia 23 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM).

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Confira as vagas disponíveis na Santa Casa de Cachoeiro:

Clínica Médica: 7 vagas

Cirurgia Geral: 3 vagas

Medicina Intensiva: 2 vagas

Todas as oportunidades são de acesso direto, destinadas a médicos graduados ou que estejam concluindo a graduação em Medicina.

Os programas são credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC).

A taxa de inscrição é de R$ 650, com pagamento até o dia 24 de novembro.

A primeira etapa do processo seletivo, composta por prova teórica objetiva, será realizada no dia 29 de novembro, às 8h.

A segunda etapa, que inclui prova prática e análise de currículo, está marcada para 10 de dezembro. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas em Vitória.

Serviço

Residência Médica 2027

Vagas: 12, distribuídas em três especialidades

Inscrições: 19 de outubro a 23 de novembro de 2026

Site: https://emescam.br/candidato/residencia-medica

Taxa: R$ 650

Prova objetiva: 29 de novembro de 2026

Prova prática e análise de currículo: 10 de dezembro de 2026

Resultado da segunda etapa: 23 de dezembro de 2026

Matrícula: 1º a 5 de fevereiro de 2027

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