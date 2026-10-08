“Se eu fosse você 3” aposta em confusão familiar e nova troca de corpos; confira

Duas décadas depois da última troca de corpos, Cláudio e Helena enfrentam uma nova fase da vida. Agora, os dois convivem com a filha Bia já adulta e casada. A rotina parece equilibrada até que uma situação inesperada muda o clima da família e coloca as relações à prova.

O passado, então, ameaça se repetir. Quando o raio parece cair novamente no mesmo lugar, toda a família encara um desafio fora do comum. A situação obriga os personagens a aprenderem a se colocar no lugar uns dos outros, desta vez de uma forma que pode se tornar bastante literal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Além do longa, as salas de cinema de Cachoeiro oferecem diferentes opções de filmes e sessões ao longo da programação. A variedade de títulos e horários permite ao público escolher a produção e o período mais adequados para aproveitar uma ida ao cinema.

Programação completa – Cine Unimed

PREÇO PROMOCIONAL SOMENTE EM DINHEIRO

Sala 01

Resident Evil (2D)

Sábado, domingo e segunda – 14h (DUBLADO) dublado – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Coração Selvagem (2D)

Todos os dias – 16h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Minha Melhor Amiga (2D)

Todos os dias – 18h10 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Vingadores: Ultimato Encore (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Galinha Pintadinha – O Filme (2D)

Sábado, domingo e segunda – 14h30 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Se Eu Fosse você 3 (2D)

Todos os dias – 16h30 | 18h30 | 20h30 (NACIONAL)

Sala 03

Carros (20º aniversário) (2D)

Sábado, domingo e segunda – 14h (DUBLADO)

Todos os dias – 16h10 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Verity (2D)

Todos os dias – 18h20 | 20h40 (DUBLADO)

Sala 04

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

Sábado, domingo e segunda – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Digger (2D)

Todos os dias – 16h20 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Outra Mamãe (2D)

Todos os dias – 18h50 | 20h50 (DUBLADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

PREÇO PROMOCIONAL SOMENTE EM DINHEIRO

Sala 01

As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica (2D)

Sábado, domingo e segunda – 14h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Um Tio Quase Perfeito 3 (2D)

Todos os dias – 16h20 | 18h20 (NACIONAL) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Homem-Aranha: Um Novo Dia (2D)

Todos os dias – 20h20 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Toy Story (2D)

Sábado, domingo e segunda – 14h50 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Se Eu Fosse Você 3 (2D)

Todos os dias – 16h50 | 18h50 | 20h50 (NACIONAL)

Sala 03

Carros (20º aniversário) (2D)

Todos os dias – 16h10 (DUBLADO)

Sábado, domingo e segunda – 14h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Verity (2D)

Todos os dias – 18h20 | 20h40 (DUBLADO)

Leia também: Por que ‘A Era do Gelo’ tomou conta da lista de filmes mais vistos da Netflix?

