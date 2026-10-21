Segundo turno das eleições terá transporte coletivo gratuito para eleitores de Cachoeiro
A gratuidade será válida durante todo o período de operação previsto para cada linha, desde a primeira até a última viagem programada para o dia da votação.
Como no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026, ocorrido em 4 de outubro, os eleitores de Cachoeiro poderão utilizar o transporte coletivo municipal gratuitamente também neste domingo (25) data do 2° turno. A medida vale para todos os usuários, sem distinção e foi estabelecida pela prefeitura por meio do Decreto nº 37.755 , que determina ainda, que o serviço funcione com frequência compatível com a praticada em dias úteis, sem redução de oferta.
A gratuidade será válida durante todo o período de operação previsto para cada linha, desde a primeira até a última viagem programada para o dia da votação. A utilização dos ônibus seguirá o procedimento habitual de embarque, com registro pelo sistema de bilhetagem eletrônica, mas sem cobrança da passagem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O decreto também apresenta, em anexo, a programação especial das linhas e dos horários previstos para o domingo de votação, incluindo itinerários urbanos e distritais. As informações podem ser conferidas em: https://diario.cachoeiro.es.gov.br/uploads/dio/publicacoes/2026/diariooficialpmci7686-1790723264.pdf.
A iniciativa atende às determinações relacionadas à oferta de transporte coletivo nos dias de votação. Entre os fundamentos citados no decreto estão decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estabelecem a oferta gratuita do transporte público coletivo urbano nos dias de eleição, sem redução do serviço habitualmente prestado.
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