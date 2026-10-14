Sem dinheiro para viajar, homem furta carro e é detido pela PM em Venda Nova do Imigrante

A intenção de viajar para o Rio de Janeiro sem dinheiro para pagar o deslocamento teria levado um homem a furtar um carro de uma loja de automóveis em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo. O suspeito acabou detido pela Polícia Militar após uma perseguição pela BR-262, na manhã de terça-feira (13).

Segundo a PM, o veículo, um Fiat Mobi branco, havia sido furtado poucos minutos antes da abordagem. Assim que receberam as informações sobre o crime, equipes do 14º Batalhão organizaram um cerco nas proximidades da sede da unidade, em Ibatiba.

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Durante as buscas, os militares localizaram o automóvel seguindo pela BR-262, em direção a Minas Gerais. Ao perceber a aproximação policial, o motorista desobedeceu às ordens de parada e iniciou uma fuga.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito realizou manobras perigosas ao longo da rodovia, colocando em risco outros motoristas. Durante o acompanhamento, ele também teria tentado atingir a viatura utilizada pelos policiais.

Suspeito tentou fugir a pé após perseguição

Após conseguirem interceptar o Fiat Mobi, os militares abordaram o veículo. O condutor ainda tentou escapar a pé, mas foi alcançado e detido pela equipe.

Segundo a PM, durante a abordagem, o homem afirmou que havia furtado o automóvel porque pretendia viajar para o Rio de Janeiro e não tinha dinheiro para custear a viagem.

Os policiais encaminharam o suspeito à Delegacia de Polícia Civil de Ibatiba, onde foram adotadas as providências legais. O carro recuperado foi removido para um pátio credenciado.

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