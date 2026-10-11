Senac abre novas turmas de cursos em duas cidades do Sul do ES
As formações estão previstas para outubro e novembro e contemplam áreas como inteligência artificial, beleza, administração, finanças e gastronomia.
O Senac-ES anunciou novas turmas de cursos profissionalizantes em Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo. As formações estão previstas para outubro e novembro e contemplam áreas como inteligência artificial, beleza, administração, finanças e gastronomia.
Em Cachoeiro de Itapemirim, a unidade oferece seis opções de qualificação. Entre elas estão os cursos de Pacote Office para o Ambiente Profissional, Corte, Escova e Penteado, Organização de Finanças Pessoais e Assistente Administrativo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A programação também inclui duas formações voltadas à tecnologia: Chatbots Inteligentes para Atendimento e Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial. Os conteúdos abordam ferramentas digitais que podem auxiliar nas atividades profissionais e na execução de tarefas.
As opções atendem a diferentes interesses. Os participantes podem desenvolver habilidades para a rotina administrativa, ampliar conhecimentos sobre organização financeira ou buscar atualização em recursos tecnológicos.
Senac também oferece curso de gastronomia em Venda Nova
Em Venda Nova do Imigrante, o Senac disponibiliza o curso Despertar Profissional: Talentos da Cozinha. A formação busca desenvolver conhecimentos e habilidades na área gastronômica.
A oportunidade também se relaciona com as atividades de turismo e gastronomia da região. O curso pode interessar tanto a quem pretende ingressar no setor quanto a pessoas que desejam aprimorar suas competências.
Confira os cursos anunciados pelo Senac-ES
Senac Cachoeiro de Itapemirim
- Pacote Office para o Ambiente Profissional
- Corte, Escova e Penteado
- Organização de Finanças Pessoais
- Assistente Administrativo
- Chatbots Inteligentes para Atendimento
- Automação de Tarefas e Processos com Inteligência Artificial
Senac Venda Nova do Imigrante
- Despertar Profissional: Talentos da Cozinha
As novas turmas estão previstas para outubro e novembro. As informações divulgadas não detalham os valores, os requisitos de participação ou os prazos de inscrição.
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