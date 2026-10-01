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Sensação térmica chega a 46°C em Cachoeiro nesta quinta-feira

Registro feito no início da tarde desta quinta-feira (1º) apontou temperatura de 37°C e sensação térmica de 46°C em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Rafaela Thompson

O calor ganhou força em Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (1º). No início da tarde, os termômetros marcaram 37°C, com sensação térmica de 46°C.

Foto: Kimberlly Soares / aquinoticias.com

A medição exibida em um aplicativo de previsão do tempo também indicava predomínio de sol no momento do registro.

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Além do forte calor, a umidade estava em 45%. O aplicativo também classificava o índice de radiação ultravioleta como muito alto.

Foto: Kimberlly Soares / aquinoticias.com

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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