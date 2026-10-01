Sensação térmica chega a 46°C em Cachoeiro nesta quinta-feira

O calor ganhou força em Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (1º). No início da tarde, os termômetros marcaram 37°C, com sensação térmica de 46°C.

Foto: Kimberlly Soares / aquinoticias.com

A medição exibida em um aplicativo de previsão do tempo também indicava predomínio de sol no momento do registro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além do forte calor, a umidade estava em 45%. O aplicativo também classificava o índice de radiação ultravioleta como muito alto.

Foto: Kimberlly Soares / aquinoticias.com

Leia também: Inmet alerta para tempestade, granizo e ventos fortes em 31 cidades do ES