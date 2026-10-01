Sensação térmica chega a 46°C em Cachoeiro nesta quinta-feira
Registro feito no início da tarde desta quinta-feira (1º) apontou temperatura de 37°C e sensação térmica de 46°C em Cachoeiro de Itapemirim.
O calor ganhou força em Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (1º). No início da tarde, os termômetros marcaram 37°C, com sensação térmica de 46°C.
A medição exibida em um aplicativo de previsão do tempo também indicava predomínio de sol no momento do registro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além do forte calor, a umidade estava em 45%. O aplicativo também classificava o índice de radiação ultravioleta como muito alto.
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