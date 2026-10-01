Inmet alerta para tempestade, granizo e ventos fortes em 31 cidades do ES
Aviso de perigo potencial vale durante esta quinta-feira (1º) e prevê chuva de até 50 mm por dia, além de rajadas entre 40 e 60 km/h.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de tempestade para 31 cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo e é válido das 0h01 até as 23h59 desta quinta-feira.
Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. O instituto também aponta possibilidade de granizo durante o período de instabilidade.
O aviso indica baixo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Veja as cidades em alerta
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Cuidados durante a tempestade
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que a população não procure abrigo debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. A recomendação também é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O instituto ainda recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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