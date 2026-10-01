Inmet alerta para tempestade, granizo e ventos fortes em 31 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de tempestade para 31 cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo e é válido das 0h01 até as 23h59 desta quinta-feira.

Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.

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As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. O instituto também aponta possibilidade de granizo durante o período de instabilidade.

O aviso indica baixo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Veja as cidades em alerta

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Cuidados durante a tempestade

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que a população não procure abrigo debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. A recomendação também é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto ainda recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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