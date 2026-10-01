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Inmet alerta para tempestade, granizo e ventos fortes em 31 cidades do ES

Aviso de perigo potencial vale durante esta quinta-feira (1º) e prevê chuva de até 50 mm por dia, além de rajadas entre 40 e 60 km/h.

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Foto: Ilustrativa/Freepik

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de tempestade para 31 cidades do Espírito Santo. O aviso, classificado como de perigo potencial, prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo e é válido das 0h01 até as 23h59 desta quinta-feira.

Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou alcançar até 50 milímetros ao longo do dia.

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As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. O instituto também aponta possibilidade de granizo durante o período de instabilidade.

O aviso indica baixo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Veja as cidades em alerta

  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante

Cuidados durante a tempestade

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta que a população não procure abrigo debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. A recomendação também é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto ainda recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Leia também: Quinta-feira terá virada no tempo com chuva e queda nas temperaturas no ES

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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