Sérgio Sampaio: a voz rebelde de Cachoeiro que marcou a música brasileira

Nascido em 13 de abril de 1947, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Sérgio Moraes Sampaio (1947–1994) foi cantor, compositor e instrumentista, reconhecido por sua contribuição à música popular brasileira. Dono de uma obra marcada pela experimentação musical, pela crítica social e pela intensidade poética, tornou-se uma referência da produção artística independente e da geração de compositores que emergiu no Brasil durante a década de 1970.

Criado em um ambiente familiar ligado à música, Sérgio teve suas primeiras influências por meio do pai, Raul Gonçalves Sampaio, compositor e maestro, e do tio, Raul Sampaio, autor de canções interpretadas por importantes nomes da música nacional. Aos 16 anos, começou a trabalhar como locutor e disc-jóquei na Rádio Cachoeiro, experiência que contribuiu para sua formação artística. Nesse período, aprendeu a tocar violão e participou de serestas com familiares e amigos, aproximando-se das tradições musicais populares da região.

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Em 1967, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em emissoras de rádio e iniciou sua trajetória profissional como compositor. Sua aproximação com Raul Seixas resultou na participação no álbum coletivo Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta: Sessão das 10, lançado em 1971. O trabalho revelou características que acompanhariam sua carreira, como o humor irônico, a irreverência e a mistura de diferentes estilos musicais.

O reconhecimento nacional veio em 1972, quando apresentou “Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua” no Festival Internacional da Canção. A composição tornou-se seu maior sucesso e uma das músicas representativas daquele período, marcado pela censura e pelas restrições às liberdades durante a ditadura militar. Com uma letra aberta a diferentes interpretações, a canção expressava inquietações individuais e coletivas, transformando-se em símbolo de contestação e desejo de liberdade.

Carreira de sucesso

Ao longo da carreira, Sérgio Sampaio lançou trabalhos como Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua (1973), Tem que Acontecer (1976) e Sinceramente (1982). Sua produção transitou entre samba, rock, blues, marchinhas, bolero e outros gêneros, combinando referências da música brasileira com influências internacionais. As letras abordavam sentimentos, conflitos existenciais, relações sociais e críticas aos padrões culturais da época.

Apesar do reconhecimento de sua capacidade criativa, enfrentou dificuldades para manter espaço na indústria fonográfica. Sua postura independente e a resistência às exigências comerciais contribuíram para que fosse associado ao grupo de artistas considerados “malditos” da música brasileira, expressão utilizada para identificar compositores que desenvolveram trajetórias à margem do mercado convencional. Ainda assim, manteve sua produção artística e continuou se apresentando em circuitos alternativos.

O artista faleceu em 15 de maio de 1994, no Rio de Janeiro, aos 47 anos. Sua obra, entretanto, continuou a conquistar novos ouvintes e a influenciar músicos de diferentes gerações. Em 1998, o álbum-tributo O Balaio de Sampaio reuniu interpretações de artistas como Luiz Melodia, Jards Macalé, Erasmo Carlos, Lenine e Zeca Baleiro, reafirmando a relevância de suas composições para a música nacional.