Sextou com vagas de emprego no Sine Cachoeiro; confira

Nesta sexta-feira (2), o Sine de Cachoeiro tem 129 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

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Como participar

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.

Confira as vagas

Acabador de mármore e granito

Açougueiro

Almoxarife

Analista de planejamento

Armador de ferros

Atendente de lanchonete

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de padeiro

Balconista

Balconista de açougue

Bombeiro hidráulico

Carpinteiro de obras

Auxiliar operacional de logística

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção hidráulica

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de mecânico

Consultor de vendas

Costureira

Chefe de cozinha

Embalador à mão

Empregada doméstica

Fiscal de loja

Mecânico

Motorista de caminhão

Operador de caixa

Operador de negócios

Operador de ponte

Pintor de obras

Secretária

Repositor em supermercado

Repositor de mercearia

Técnico analista de materiais

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em atendimento e vendas

Técnico de campo civil

Vidraceiro

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