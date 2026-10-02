Sextou com vagas de emprego no Sine Cachoeiro; confira
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo.
Nesta sexta-feira (2), o Sine de Cachoeiro tem 129 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas
- Acabador de mármore e granito
- Açougueiro
- Almoxarife
- Analista de planejamento
- Armador de ferros
- Atendente de lanchonete
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de linha de produção
- Auxiliar de padeiro
- Balconista
- Balconista de açougue
- Bombeiro hidráulico
- Carpinteiro de obras
- Auxiliar operacional de logística
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de manutenção hidráulica
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de mecânico
- Consultor de vendas
- Costureira
- Chefe de cozinha
- Embalador à mão
- Empregada doméstica
- Fiscal de loja
- Mecânico
- Motorista de caminhão
- Operador de caixa
- Operador de negócios
- Operador de ponte
- Pintor de obras
- Secretária
- Repositor em supermercado
- Repositor de mercearia
- Técnico analista de materiais
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento e vendas
- Técnico de campo civil
- Vidraceiro
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