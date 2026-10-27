Sine abre 24 vagas de emprego no Sul do ES nesta terça (27); veja os cargos

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está com 24 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (27). As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais, como construção civil, comércio, manutenção e serviços.

De acordo com o painel de vagas, há oportunidades para pedreiro, vendedor, carpinteiro, armador, técnico em eletrônica, auxiliar de limpeza e outras funções.

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O cargo com maior número de oportunidades é o de pedreiro oficial, com sete vagas disponíveis. Também há chances para profissionais com experiência em vendas, operação de equipamentos e instalações.

Confira as vagas de emprego disponíveis em Anchieta

Cargo Vagas Pedreiro oficial 7 Vendedora 3 Operador de motopoda e motosserra 2 Bombeiro hidráulico 2 Vendedor óptico 2 Auxiliar de limpeza 1 Bombeiro 1 Auxiliar em saúde bucal 1 Técnico instalador e reparador de fibra óptica 1 Carpinteiro 1 Armador 1 Operador de Munck 1 Técnico em eletrônica 1 Total 24

Entre as oportunidades anunciadas, os cargos de auxiliar em saúde bucal e vendedor óptico não exigem experiência registrada em carteira de trabalho.

Para as demais funções, os requisitos variam conforme o cargo. Algumas vagas exigem experiência profissional comprovada e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Em relação à escolaridade, a maioria das oportunidades exige Ensino Médio completo. Para auxiliar de limpeza, é necessário Ensino Fundamental completo.

Já a vaga de técnico em eletrônica exige formação técnica em Eletrônica, Meio Ambiente, Elétrica, Automação, Mecatrônica ou áreas correlatas.

Como se candidatar às vagas do Sine?

Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para obter orientações sobre o processo de encaminhamento e verificar a disponibilidade das vagas.

Os candidatos também devem conferir os requisitos de escolaridade, experiência e habilitação exigidos para cada função.

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