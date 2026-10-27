Sine abre 24 vagas de emprego no Sul do ES nesta terça (27); veja os cargos
Oportunidades estão disponíveis em Anchieta para profissionais de diferentes áreas, incluindo construção civil, comércio e serviços. Algumas funções não exigem experiência.
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está com 24 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (27). As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais, como construção civil, comércio, manutenção e serviços.
De acordo com o painel de vagas, há oportunidades para pedreiro, vendedor, carpinteiro, armador, técnico em eletrônica, auxiliar de limpeza e outras funções.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O cargo com maior número de oportunidades é o de pedreiro oficial, com sete vagas disponíveis. Também há chances para profissionais com experiência em vendas, operação de equipamentos e instalações.
Confira as vagas de emprego disponíveis em Anchieta
|Cargo
|Vagas
|Pedreiro oficial
|7
|Vendedora
|3
|Operador de motopoda e motosserra
|2
|Bombeiro hidráulico
|2
|Vendedor óptico
|2
|Auxiliar de limpeza
|1
|Bombeiro
|1
|Auxiliar em saúde bucal
|1
|Técnico instalador e reparador de fibra óptica
|1
|Carpinteiro
|1
|Armador
|1
|Operador de Munck
|1
|Técnico em eletrônica
|1
|Total
|24
Entre as oportunidades anunciadas, os cargos de auxiliar em saúde bucal e vendedor óptico não exigem experiência registrada em carteira de trabalho.
Para as demais funções, os requisitos variam conforme o cargo. Algumas vagas exigem experiência profissional comprovada e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
Em relação à escolaridade, a maioria das oportunidades exige Ensino Médio completo. Para auxiliar de limpeza, é necessário Ensino Fundamental completo.
Já a vaga de técnico em eletrônica exige formação técnica em Eletrônica, Meio Ambiente, Elétrica, Automação, Mecatrônica ou áreas correlatas.
Como se candidatar às vagas do Sine?
Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para obter orientações sobre o processo de encaminhamento e verificar a disponibilidade das vagas.
Os candidatos também devem conferir os requisitos de escolaridade, experiência e habilitação exigidos para cada função.
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