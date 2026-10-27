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Sine abre 24 vagas de emprego no Sul do ES nesta terça (27); veja os cargos

Oportunidades estão disponíveis em Anchieta para profissionais de diferentes áreas, incluindo construção civil, comércio e serviços. Algumas funções não exigem experiência.

Foto: Divulgação

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está com 24 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (27). As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais, como construção civil, comércio, manutenção e serviços.

De acordo com o painel de vagas, há oportunidades para pedreiro, vendedor, carpinteiro, armador, técnico em eletrônica, auxiliar de limpeza e outras funções.

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O cargo com maior número de oportunidades é o de pedreiro oficial, com sete vagas disponíveis. Também há chances para profissionais com experiência em vendas, operação de equipamentos e instalações.

Confira as vagas de emprego disponíveis em Anchieta

CargoVagas
Pedreiro oficial7
Vendedora3
Operador de motopoda e motosserra2
Bombeiro hidráulico2
Vendedor óptico2
Auxiliar de limpeza1
Bombeiro1
Auxiliar em saúde bucal1
Técnico instalador e reparador de fibra óptica1
Carpinteiro1
Armador1
Operador de Munck1
Técnico em eletrônica1
Total24

Entre as oportunidades anunciadas, os cargos de auxiliar em saúde bucal e vendedor óptico não exigem experiência registrada em carteira de trabalho.

Para as demais funções, os requisitos variam conforme o cargo. Algumas vagas exigem experiência profissional comprovada e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Em relação à escolaridade, a maioria das oportunidades exige Ensino Médio completo. Para auxiliar de limpeza, é necessário Ensino Fundamental completo.

Já a vaga de técnico em eletrônica exige formação técnica em Eletrônica, Meio Ambiente, Elétrica, Automação, Mecatrônica ou áreas correlatas.

Como se candidatar às vagas do Sine?

Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para obter orientações sobre o processo de encaminhamento e verificar a disponibilidade das vagas.

Os candidatos também devem conferir os requisitos de escolaridade, experiência e habilitação exigidos para cada função.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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