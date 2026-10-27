Vaga para farmacêutico no Sul do ES oferece salário da categoria e benefícios

A rede Preço Baixo anunciou a abertura de uma vaga para farmacêutico(a), com salário da categoria e benefícios, para atuar na cidade de Marataízes.

A empresa informou que a oportunidade oferece os seguintes benefícios:

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Salário: remuneração da categoria;

Premiação: bonificação por vendas;

Plano de saúde: Unimed.

Outros detalhes sobre as condições de trabalho e as etapas do processo seletivo não foram divulgados.

Como enviar o currículo?

Os interessados na vaga de farmacêutico em Marataízes devem encaminhar o currículo diretamente para o endereço eletrônico disponibilizado pela empresa:

E-mail: [email protected]

O anúncio não estabelece um prazo final para o envio dos currículos. Por isso, os candidatos devem entrar em contato com a empresa para confirmar a disponibilidade da oportunidade.

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