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Vaga para farmacêutico no Sul do ES oferece salário da categoria e benefícios

Rede Preço Baixo está contratando farmacêutico e oferece salário da categoria, premiação por vendas e plano de saúde Unimed. Interessados devem enviar currículo por e-mail.

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Foto: Freepik

A rede Preço Baixo anunciou a abertura de uma vaga para farmacêutico(a), com salário da categoria e benefícios, para atuar na cidade de Marataízes.

A empresa informou que a oportunidade oferece os seguintes benefícios:

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  • Salário: remuneração da categoria;
  • Premiação: bonificação por vendas;
  • Plano de saúde: Unimed.

Outros detalhes sobre as condições de trabalho e as etapas do processo seletivo não foram divulgados.

Como enviar o currículo?

Os interessados na vaga de farmacêutico em Marataízes devem encaminhar o currículo diretamente para o endereço eletrônico disponibilizado pela empresa:

E-mail: [email protected]

O anúncio não estabelece um prazo final para o envio dos currículos. Por isso, os candidatos devem entrar em contato com a empresa para confirmar a disponibilidade da oportunidade.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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