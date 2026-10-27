Vaga para farmacêutico no Sul do ES oferece salário da categoria e benefícios
Rede Preço Baixo está contratando farmacêutico e oferece salário da categoria, premiação por vendas e plano de saúde Unimed. Interessados devem enviar currículo por e-mail.
A rede Preço Baixo anunciou a abertura de uma vaga para farmacêutico(a), com salário da categoria e benefícios, para atuar na cidade de Marataízes.
A empresa informou que a oportunidade oferece os seguintes benefícios:Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
- Salário: remuneração da categoria;
- Premiação: bonificação por vendas;
- Plano de saúde: Unimed.
Outros detalhes sobre as condições de trabalho e as etapas do processo seletivo não foram divulgados.
Como enviar o currículo?
Os interessados na vaga de farmacêutico em Marataízes devem encaminhar o currículo diretamente para o endereço eletrônico disponibilizado pela empresa:
E-mail: [email protected]
O anúncio não estabelece um prazo final para o envio dos currículos. Por isso, os candidatos devem entrar em contato com a empresa para confirmar a disponibilidade da oportunidade.
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