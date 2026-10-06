Sine de Anchieta abre 13 vagas de emprego nesta terça-feira (6)

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 13 vagas disponíveis no Sine de Anchieta nesta terça-feira (6). O painel reúne oportunidades para cinco funções, com diferentes exigências de escolaridade e experiência profissional.

A maior oferta é para ajudante de estruturas metálicas, com seis vagas. Os candidatos precisam ter experiência comprovada em carteira de trabalho, ensino médio completo e disponibilidade para dormir no local de trabalho.

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Outras quatro oportunidades são para montador de estruturas metálicas. A função também exige ensino médio completo, experiência registrada em carteira e disponibilidade para dormir no local de trabalho.

O painel ainda apresenta uma vaga para auxiliar de limpeza. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência na função.

Também há uma oportunidade para operador de retroescavadeira. Neste caso, não há exigência de escolaridade, mas o candidato deve ter experiência na atividade e habilitação categoria A.

Para profissionais com formação superior, o Sine disponibiliza uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho. A oportunidade exige ensino superior completo e dois anos de experiência comprovada em carteira.

Ao todo, o painel desta terça-feira soma 13 oportunidades de emprego em Anchieta. O Sine alerta que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.

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