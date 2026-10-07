Sine de Cachoeiro divulga 114 vagas para diferentes níveis de escolaridade

Quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 114 vagas disponíveis no Sine de Cachoeiro de Itapemirim nesta quarta-feira (7). O novo painel reúne oportunidades para diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Entre os destaques está a função de auxiliar de linha de produção, com 30 vagas em um frigorífico. Para concorrer, não é exigida experiência, mas o candidato deve ter o ensino fundamental completo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Também há oportunidades para balconista, com oito vagas em uma das ofertas disponíveis, além de outras duas vagas em um segundo anúncio para a mesma função. Nenhuma delas exige experiência ou escolaridade específica.

Comércio e supermercados concentram oportunidades

O painel também apresenta várias vagas para operador de caixa. Duas ofertas contam com oito vagas cada e não exigem experiência nem escolaridade. Uma terceira seleção oferece três postos, com exigência de experiência em carteira e ensino médio.

Há ainda oito vagas para embalador à mão, sem exigência de experiência ou escolaridade, além de oportunidades para repositor de supermercado, repositor de mercearia, fiscal de loja e açougueiro.

Construção, serviços e alimentação

Na construção civil, aparecem vagas para armador de ferros, bombeiro hidráulico e carpinteiro de obras, com três oportunidades para cada função. Segundo o painel, essas vagas não exigem experiência nem escolaridade.

Também existem oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de padeiro, chefe de cozinha, mecânico, motorista de caminhão, auxiliar de logística e auxiliar de manutenção hidráulica.

Para quem busca funções técnicas, o painel reúne vagas para técnico em segurança do trabalho, técnico analista de materiais, técnico em atendimento e vendas e técnico de campo civil. Algumas dessas funções exigem experiência comprovada e formação de nível médio ou superior.

Vagas podem sofrer alterações

Ao todo, o painel do Sine de Cachoeiro soma 114 oportunidades de trabalho. O próprio documento alerta que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Por isso, os interessados devem procurar atendimento o quanto antes e verificar os requisitos específicos de cada oportunidade.

Leia também: Calor segue forte no ES, mas chuva pode atingir Sul e Caparaó