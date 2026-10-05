Sine oferece vagas para diferentes funções em Anchieta nesta segunda

O Sine de Anchieta disponibiliza 13 vagas de emprego nesta segunda-feira (5). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e funções, com exigências específicas de experiência profissional.

A maior quantidade de vagas é para ajudante de estruturas metálicas, com seis oportunidades. Para a função, é exigida experiência registrada em carteira, disponibilidade para dormir no local de trabalho e ensino médio completo.

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Também há quatro vagas para montador de estruturas metálicas. Nesse caso, o candidato também precisa ter experiência em carteira, ensino médio completo e disponibilidade para permanecer no local de trabalho.

O painel ainda oferece uma vaga para auxiliar de limpeza, destinada a candidato com ensino fundamental completo e experiência na função.

Para operador de retroescavadeira, há uma oportunidade. A vaga exige experiência na função e habilitação categoria A, mas não cobra escolaridade.

Há ainda uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho, com exigência de ensino superior completo e dois anos de experiência registrada em carteira.

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