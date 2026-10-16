Stênio Garcia: de Mimoso do Sul para a história da televisão brasileira

Nascido em 28 de abril de 1932, em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, Stênio Garcia Faro é um dos grandes representantes capixabas das artes cênicas brasileiras. Com uma trajetória de mais de seis décadas, conquistou reconhecimento nacional pela versatilidade e pela interpretação de personagens que marcaram diferentes gerações.

Sua formação artística ganhou impulso no Rio de Janeiro, onde concluiu os estudos no Conservatório Nacional de Teatro, em 1958. Posteriormente, integrou importantes companhias teatrais, como o Teatro Cacilda Becker e o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), consolidando sua experiência nos palcos antes de alcançar projeção na televisão.

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Na TV Globo, emissora em que trabalhou por 47 anos, participou de produções de grande repercussão. Entre seus personagens mais conhecidos estão o caminhoneiro Bino, da série Carga Pesada, ao lado de Antonio Fagundes; o tio Ali, da novela O Clone (2001); Zé do Araguaia, de O Rei do Gado (1996); e Corcoran, de Que Rei Sou Eu? (1989). Esses trabalhos contribuíram para consolidar sua presença na memória afetiva do público brasileiro.

No cinema e no teatro, também desenvolveu uma carreira expressiva, participando de produções de diferentes gêneros e recebendo reconhecimentos por seu trabalho. Entre as premiações associadas à sua trajetória estão distinções da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), além de outros prêmios importantes do cenário artístico nacional.

Talento nacional

Para a cultura do Sul do Espírito Santo, Stênio Garcia representa a projeção nacional de um talento nascido no interior capixaba. Sua trajetória estabelece uma ligação entre Mimoso do Sul e a história das artes cênicas brasileiras, contribuindo para dar visibilidade à origem regional de artistas que alcançaram reconhecimento em todo o país.

Aos 94 anos, o ator mantém seu nome associado a personagens que atravessaram décadas e permanecem presentes na memória da televisão. Seu legado integra o patrimônio cultural e artístico brasileiro e constitui uma referência para a identidade cultural do Sul capixaba, especialmente para sua cidade natal, Mimoso do Sul.