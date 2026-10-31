Submetralhadora carregada e drogas são apreendidas em operação policial no ES

Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem de 24 anos e a apreensão de uma submetralhadora carregada e diversos entorpecentes na tarde deste sábado (31), no bairro Caratoíra, em Vitória.

Segundo a PM, policiais do 1º Batalhão realizavam patrulhamento em uma região conhecida pela comercialização de drogas quando viram o suspeito entrar em uma residência segurando uma arma de fogo e uma sacola.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Ao perceber a aproximação dos militares, o homem desobedeceu à ordem de parada e tentou se desfazer dos materiais, arremessando a arma e a sacola no quintal de um imóvel vizinho. Ele foi alcançado e abordado pela equipe.

Com autorização da moradora, os policiais fizeram buscas no imóvel e recuperaram os objetos. Entre os materiais apreendidos estavam uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, dois carregadores e uma balança de precisão.

Também foram encontradas 154 pedras e uma porção de 50 gramas de crack; 97 unidades e uma porção de 36 gramas de PAC; 15 buchas e uma porção de 55 gramas de maconha; além de 11 pinos de cocaína.

O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, junto com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.