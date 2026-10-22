Sul do ES entra em alerta para tempestades com ventos de até 60 km/h e granizo

Moradores de cidades do Sul do Espírito Santo devem ficar atentos à possibilidade de tempestades nesta quinta-feira (22). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a região, com previsão de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O aviso começou às 9h25 e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira. Entre os municípios incluídos estão Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre, Guaçuí, Mimoso do Sul, Itapemirim, Marataízes não consta na lista informada e Presidente Kennedy.

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Segundo o Inmet, a previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h.

O instituto também aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Veja as cidades do Sul do ES sob alerta

O aviso abrange municípios do Sul capixaba, da região do Caparaó e de áreas serranas. Confira a lista dos 27 municípios informados pelo Inmet:

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Inmet orienta moradores sobre riscos de tempestades

Diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante tempestades, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Outra orientação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

O aviso permanece válido até as 23h59 desta quinta-feira (22).