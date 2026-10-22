Sul do ES entra em alerta para tempestades com ventos de até 60 km/h e granizo
Aviso do Inmet é válido até as 23h59 desta quinta-feira (22) e prevê chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo em municípios do Sul capixaba.
Moradores de cidades do Sul do Espírito Santo devem ficar atentos à possibilidade de tempestades nesta quinta-feira (22). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a região, com previsão de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O aviso começou às 9h25 e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira. Entre os municípios incluídos estão Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre, Guaçuí, Mimoso do Sul, Itapemirim, Marataízes não consta na lista informada e Presidente Kennedy.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo o Inmet, a previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h.
O instituto também aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Veja as cidades do Sul do ES sob alerta
O aviso abrange municípios do Sul capixaba, da região do Caparaó e de áreas serranas. Confira a lista dos 27 municípios informados pelo Inmet:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Inmet orienta moradores sobre riscos de tempestades
Diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante tempestades, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.
Outra orientação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
O aviso permanece válido até as 23h59 desta quinta-feira (22).
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