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Sul do ES entra em alerta para tempestades com ventos de até 60 km/h e granizo

Aviso do Inmet é válido até as 23h59 desta quinta-feira (22) e prevê chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo em municípios do Sul capixaba.

chuvas fortes
Foto: aquinoticias.com

Moradores de cidades do Sul do Espírito Santo devem ficar atentos à possibilidade de tempestades nesta quinta-feira (22). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para a região, com previsão de chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O aviso começou às 9h25 e segue válido até as 23h59 desta quinta-feira. Entre os municípios incluídos estão Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre, Guaçuí, Mimoso do Sul, Itapemirim, Marataízes não consta na lista informada e Presidente Kennedy.

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Segundo o Inmet, a previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h.

O instituto também aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Veja as cidades do Sul do ES sob alerta

O aviso abrange municípios do Sul capixaba, da região do Caparaó e de áreas serranas. Confira a lista dos 27 municípios informados pelo Inmet:

  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itapemirim
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta

Inmet orienta moradores sobre riscos de tempestades

Diante da previsão de chuva intensa e ventos fortes, o Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante tempestades, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Outra orientação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

O aviso permanece válido até as 23h59 desta quinta-feira (22).

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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