Supermercados do ES poderão abrir aos domingos durante temporada de verão

Os supermercados do Espírito Santo poderão voltar a funcionar aos domingos durante parte da temporada de verão. A possibilidade de abertura entre 20 de dezembro de 2026 e 7 de fevereiro de 2027 foi anunciada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES), mas a medida ainda não é consenso entre as entidades que representam o setor.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (30), o Sindicomerciários informou que, após as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), conseguiu manter o fechamento aos domingos dos supermercados, estabelecimentos de gêneros alimentícios e lojas de materiais de construção.

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A abertura durante o período de verão, entre 20 de dezembro e 7 de fevereiro, seria uma exceção à regra negociada pela entidade.

A informação, no entanto, é contestada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES). Procurada, a federação afirmou que ainda não há definição sobre o funcionamento do comércio aos domingos.

Já a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que não vai se manifestar sobre o assunto neste momento.

Outras reivindicações seguem em negociação

Além da discussão sobre o funcionamento aos domingos, o Sindicomerciários informou que as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho continuam. Entre as reivindicações da categoria estão a ampliação do tíquete-alimentação dos trabalhadores do setor lojista e o reajuste salarial.

Até que haja um posicionamento definitivo entre as entidades envolvidas, o funcionamento dos supermercados aos domingos durante o verão segue sem confirmação consensual.