Suspeito de cometer crimes em MG morre durante ocorrência policial em Piúma

Um homem suspeito de cometer crimes violentos em Minas Gerais morreu após ser baleado por um policial militar do Espírito Santo em uma ocorrência na madrugada deste sábado (17), no bairro Itaputanga, em Piúma. Segundo a Polícia Militar (PM), ele teria avançado contra um dos militares com uma faca durante uma tentativa de abordagem.

Conforme explica a PM, durante patrulhamento no bairro, uma guarnição visualizou um homem com características semelhantes a um suspeito de envolvimento em crimes violentos em Minas Gerais e que, segundo informações, teria fugido para o municípío do litoral sul do estado. De acordo com os relatos, o homem também seria suspeito de ter furtado um estabelecimento na cidade.

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Diante das circunstâncias, a guarnição deu ordem de abordagem, mas o homem não obedeceu e fugiu a pé pulando muros de imóveis. Durante o acompanhamento, segundo a PM, o homem sacou uma faca e avançou na direção de um policial.

“O militar efetuou disparos de arma de fogo para conter a agressão. Após a intervenção, a equipe iniciou os primeiros procedimentos de socorro e encaminharam o suspeito ao pronto-socorro do hospital”, diz a PM por meio de nota.

O homem recebeu atendimento médico, mas evoluiu a óbito. Uma faca foi apreendida e encaminhada à delegacia.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim e será apurada por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma.

O corpo do suspeito foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia.

Posteriormente, será liberado para os familiares. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).