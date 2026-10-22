Suspeito de matar mulher a pauladas no ES é preso pela Polícia Civil
Homem de 37 anos foi preso em Mantenópolis após investigação apontar indícios de envolvimento na morte de Zilmara Castilho de Moraes, de 48 anos.
Roupas com possíveis vestígios de sangue, encontradas em um pasto, ajudaram a Polícia Civil a avançar na investigação da morte de Zilmara Castilho de Moraes, de 48 anos, assassinada dentro de casa, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O principal suspeito, um homem de 37 anos que já havia sido condenado por latrocínio, foi preso na quarta-feira (21), menos de uma semana após o corpo da vítima ser encontrado.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Mantenópolis, no bairro Bela Vista, mesma região onde o homicídio aconteceu.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Zilmara foi encontrada morta em sua residência no dia 15 de outubro. Segundo as investigações, o crime teria ocorrido entre a noite do dia 14 e a madrugada do dia 15.
Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver, já que não havia confirmação sobre a causa da morte. Após a perícia, a Polícia Científica constatou que a mulher havia sido assassinada com golpes de um objeto contundente.
De acordo com o delegado Robson Peixoto, responsável pela investigação, a vítima estava fisicamente debilitada e foi encontrada sem vida em um dos cômodos da residência. O imóvel estava sem energia elétrica e apresentava marcas de sangue em diferentes pontos.
Roupas com sangue levantaram suspeitas durante investigação
Durante as diligências, os investigadores colheram depoimentos, analisaram imagens e reuniram elementos que apontaram para o possível envolvimento do homem de 37 anos no assassinato.
Uma das informações consideradas relevantes foi apresentada pela esposa do investigado. Segundo o delegado, ela contou que o marido chegou em casa com roupas sujas de sangue e afirmou ter se envolvido em uma briga na rua.
Na manhã seguinte, o homem teria dito à esposa que precisava se desfazer das peças.
A mulher indicou aos policiais um pasto próximo à residência do casal, onde as roupas haviam sido deixadas. O material passou a integrar os elementos da investigação.
Com base nos indícios reunidos, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito, cumprido na quarta-feira (21).
Suspeito negou participação no assassinato
Durante o interrogatório, o homem negou envolvimento na morte de Zilmara e afirmou que conhecia a vítima apenas de vista.
Conforme o delegado Robson Peixoto, os dois não mantinham relacionamento amoroso.
Outro ponto identificado durante a investigação foi o histórico criminal do suspeito. Segundo a Polícia Civil, ele já havia sido condenado a 21 anos de prisão por um latrocínio, crime de roubo seguido de morte, cometido contra uma idosa em 2008.
Na época do assassinato de Zilmara, o investigado estava em livramento condicional.
Diante da nova prisão, a Justiça determinou o envio de informações sobre o caso ao Juízo da Execução Penal, responsável por avaliar uma possível suspensão do benefício.
Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio.
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