Suspeito de matar mulher a pauladas no ES é preso pela Polícia Civil

Roupas com possíveis vestígios de sangue, encontradas em um pasto, ajudaram a Polícia Civil a avançar na investigação da morte de Zilmara Castilho de Moraes, de 48 anos, assassinada dentro de casa, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O principal suspeito, um homem de 37 anos que já havia sido condenado por latrocínio, foi preso na quarta-feira (21), menos de uma semana após o corpo da vítima ser encontrado.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Mantenópolis, no bairro Bela Vista, mesma região onde o homicídio aconteceu.

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Zilmara foi encontrada morta em sua residência no dia 15 de outubro. Segundo as investigações, o crime teria ocorrido entre a noite do dia 14 e a madrugada do dia 15.

Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver, já que não havia confirmação sobre a causa da morte. Após a perícia, a Polícia Científica constatou que a mulher havia sido assassinada com golpes de um objeto contundente.

De acordo com o delegado Robson Peixoto, responsável pela investigação, a vítima estava fisicamente debilitada e foi encontrada sem vida em um dos cômodos da residência. O imóvel estava sem energia elétrica e apresentava marcas de sangue em diferentes pontos.

Roupas com sangue levantaram suspeitas durante investigação

Durante as diligências, os investigadores colheram depoimentos, analisaram imagens e reuniram elementos que apontaram para o possível envolvimento do homem de 37 anos no assassinato.

Uma das informações consideradas relevantes foi apresentada pela esposa do investigado. Segundo o delegado, ela contou que o marido chegou em casa com roupas sujas de sangue e afirmou ter se envolvido em uma briga na rua.

Na manhã seguinte, o homem teria dito à esposa que precisava se desfazer das peças.

A mulher indicou aos policiais um pasto próximo à residência do casal, onde as roupas haviam sido deixadas. O material passou a integrar os elementos da investigação.

Com base nos indícios reunidos, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito, cumprido na quarta-feira (21).

Suspeito negou participação no assassinato

Durante o interrogatório, o homem negou envolvimento na morte de Zilmara e afirmou que conhecia a vítima apenas de vista.

Conforme o delegado Robson Peixoto, os dois não mantinham relacionamento amoroso.

Outro ponto identificado durante a investigação foi o histórico criminal do suspeito. Segundo a Polícia Civil, ele já havia sido condenado a 21 anos de prisão por um latrocínio, crime de roubo seguido de morte, cometido contra uma idosa em 2008.

Na época do assassinato de Zilmara, o investigado estava em livramento condicional.

Diante da nova prisão, a Justiça determinou o envio de informações sobre o caso ao Juízo da Execução Penal, responsável por avaliar uma possível suspensão do benefício.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio.