Suspeitos fogem para mata e PM encontra 1 kg de maconha em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 1 kg de maconha durante uma ação realizada nesta quarta-feira (28), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Dois suspeitos fugiram em direção a uma área de mata e não foram localizados.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática do 9º Batalhão realizavam patrulhamento quando receberam informações de que dois homens haviam fugido para uma região de mata próxima ao cemitério. Um deles estaria carregando uma sacola com entorpecentes.

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Diante das informações, os policiais montaram um cerco e realizaram buscas na região. Durante as diligências, encontraram uma sacola contendo aproximadamente 1 kg de substância semelhante à maconha.

Apesar das buscas, os suspeitos não foram encontrados. Os militares encaminharam o material apreendido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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