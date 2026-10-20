Tem livro parado em casa? Cachoeiro promove troca gratuita de obras

Quem tem livros guardados em casa e deseja descobrir novas histórias poderá aproveitar uma iniciativa gratuita em Cachoeiro de Itapemirim. A Prefeitura promove, a partir desta quarta-feira (21), uma edição especial do projeto Leitura em Movimento, que permite aos participantes trocar obras literárias na Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva.

A programação segue até 29 de outubro e celebra o Dia Nacional do Livro. A proposta busca incentivar o hábito da leitura, estimular a circulação de obras e aproximar a população dos espaços culturais do município.

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Para participar, basta levar à biblioteca um livro que já tenha lido e queira compartilhar. No local, o visitante poderá escolher outro título disponível e levá-lo para casa.

Como participar da troca de livros em Cachoeiro?

A iniciativa funciona de maneira simples: os interessados levam uma obra literária e escolhem outro livro entre os exemplares disponíveis para troca.

Dessa forma, os participantes podem renovar suas leituras sem precisar comprar novos títulos, além de compartilhar histórias com outros leitores.

A ação também incentiva a circulação de livros que muitas vezes permanecem guardados nas estantes, oferecendo a outras pessoas a oportunidade de conhecer autores, gêneros e narrativas diferentes.

Biblioteca Municipal recebe programação especial

A Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva fica no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim.

O espaço receberá a edição especial do Leitura em Movimento até 29 de outubro, data em que o Brasil celebra o Dia Nacional do Livro.

Além da troca de obras, o projeto pretende incentivar a população a frequentar a biblioteca e conhecer os serviços disponíveis.

A iniciativa também busca despertar o interesse pela literatura entre leitores de diferentes idades, fortalecendo o acesso à cultura e ao conhecimento.

Empréstimo de livros continuará funcionando

Durante a realização do projeto, a Biblioteca Municipal manterá normalmente os serviços de empréstimo de livros.

Assim, além de participar da troca, os visitantes poderão continuar utilizando o acervo disponível para empréstimos, conforme as regras da unidade.

A Prefeitura destaca que a ação busca valorizar a biblioteca como espaço de convivência, aprendizado e incentivo à formação de novos leitores.

Confira como participar

Serviço — Projeto Leitura em Movimento

Evento: Edição Especial do Dia Nacional do Livro.

Data: de 21 a 29 de outubro de 2026.

Local: Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva, no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim.

Atividade: troca gratuita de livros entre os participantes.

Como participar: levar um livro que já leu e escolher outro título disponível na biblioteca.

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