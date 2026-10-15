Vida de estudantes capixabas vira filme e ganha mostra internacional

A rotina dos estudantes secundaristas de Vitória é inspiração para o filme “Adeus, verão!”, que acaba de ser selecionado para a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Com uma abordagem voltada para o público jovem e imagens que retratam Vitória no final do verão de 2017, a obra vai estrear em um dos principais eventos de cinema da América Latina e será exibida a partir de 17 de outubro.

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Baseado em histórias reais

O roteirista e diretor Diego de Jesus conta como vivências reais trouxeram verdade para seu filme e do desafio de fazer cinema para o público jovem. “Estamos muito felizes com a estreia em um dos maiores festivais do Mundo. Para construir o roteiro, fizemos uma pesquisa intensa entrevistando jovens que participaram do movimento secundarista. Sinto que ainda faltam obras no cinema brasileiro que dialoguem de verdade com as novas gerações sem soar piegas ou ultrapassado”, disse.

O filme

Com referências que misturam cultura pop, rap e o universo da internet, o filme conta a história de Kênia (Danyelli Garajau), uma estudante que enfrenta os dilemas do fim da adolescência. Após passar por frustações, a personagem constrói uma bomba alimentada por ondas sonoras que planeja armar em Brasília.

O elenco de “Adeus, verão!” conta ainda com Bárbara Colen (Bacurau), interpretando uma professora de ensino médio, com Santz dando vida ao youtuber Yuri e com Rejane Faria (Marte Um). O filme é uma produção da Ventania com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, Secult/ES, BRDE, FSA e Ancine.

SERVIÇO:

Lançamento do filme “Adeus, Verrão!” na 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

17/10/26 – 19:00 – (Sábado)

Cinesystem Belas Artes Frei Caneca – sala 2

Shopping Frei Caneca – Piso 3

Rua Frei Caneca, 569, Consolação, São Paulo – SP

18/10/26 – 17:15 – (Domingo)

Reserva Cultural – sala 2

Av. Paulista, 900 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01311-000

29/10/26 – 14:00 – (Quinta)

Cine Tutu

R. Girassol, 555 – Vila Madalena, São Paulo – SP, 05433-001

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