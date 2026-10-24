Tempestade no Espírito Santo: INMET alerta para chuva forte, granizo e ventos intensos neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade, classificado como perigo potencial, para sete municípios do Espírito Santo. O aviso é válido das 0h01 às 23h59 deste sábado (24).

De acordo com o INMET, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

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O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Municípios em alerta

Confira as cidades capixabas incluídas no aviso:

Afonso Cláudio

Baixo Guandu

Brejetuba

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Iúna

Laranja da Terra

Orientações

Durante as rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O INMET orienta ainda a evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.