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Tempestade no Espírito Santo: INMET alerta para chuva forte, granizo e ventos intensos neste sábado

Aviso de perigo potencial é válido durante todo este sábado (24), com possibilidade de chuva intensa, granizo e rajadas de vento.

Alerta de chuvas intensas
Foto: Matheus Gomes | aquinoticias.com

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade, classificado como perigo potencial, para sete municípios do Espírito Santo. O aviso é válido das 0h01 às 23h59 deste sábado (24).

De acordo com o INMET, são esperados volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

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O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Municípios em alerta

Confira as cidades capixabas incluídas no aviso:

  • Afonso Cláudio
  • Baixo Guandu
  • Brejetuba
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Iúna
  • Laranja da Terra

Orientações

Durante as rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O INMET orienta ainda a evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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