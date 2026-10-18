Tempestade no Sul do ES provoca alagamentos e deixa distrito de Cachoeiro debaixo d’água
Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Castelo, Alegre, Jerônimo Monteiro e Piúma estão entre as cidades afetadas pelas condições climáticas.
A forte tempestade que atingiu o Sul do Espírito Santo neste sábado (17) provocou alagamentos, queda de granizo e ventos fortes em diferentes municípios da região.
Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Castelo, Alegre, Jerônimo Monteiro e Piúma estão entre as cidades afetadas pelas condições climáticas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em Cachoeiro, por exemplo, a chuva deixou ruas alagadas em diferentes pontos. Na localidade de Alto Moledo, em Itaóca, distrito do município, uma via ficou completamente tomada pela água durante a tarde. Moradores registraram o cenário e mostraram as dificuldades para circular pelo local. Também houve relatos de alagamentos em bairros e na Avenida Jones dos Santos Neves, nas imediações do Posto Universal.
Em Muqui, o temporal provocou acúmulo de água em ruas da região central e do bairro Entre Morros. A chuva intensa também atingiu a ligação rodoviária com a região de Conceição do Muqui. Apesar dos registros, as primeiras informações divulgadas apontavam que o nível do Rio Muqui do Norte permanecia normal.
Já em Castelo, moradores registraram a queda de granizo em localidades como Patrimônio do Ouro, Aracuí e Estrela do Norte. Em Patrimônio do Ouro, o fenômeno teria durado cerca de oito minutos, segundo relatos divulgados após a tempestade.
Em Alegre, a chuva chegou acompanhada de rajadas de vento. No distrito de Celina, moradores registraram galhos de árvores caídos após a passagem do temporal. Em Jerônimo Monteiro, também houve relatos de chuva forte no início da noite.
Piúma aparece entre os municípios atingidos pela instabilidade climática na região.
Até o momento, não há informações sobre feridos ou desabrigados por causa da tempestade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726