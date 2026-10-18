Tempestade no Sul do ES provoca alagamentos e deixa distrito de Cachoeiro debaixo d’água

A forte tempestade que atingiu o Sul do Espírito Santo neste sábado (17) provocou alagamentos, queda de granizo e ventos fortes em diferentes municípios da região.

Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Castelo, Alegre, Jerônimo Monteiro e Piúma estão entre as cidades afetadas pelas condições climáticas.

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Em Cachoeiro, por exemplo, a chuva deixou ruas alagadas em diferentes pontos. Na localidade de Alto Moledo, em Itaóca, distrito do município, uma via ficou completamente tomada pela água durante a tarde. Moradores registraram o cenário e mostraram as dificuldades para circular pelo local. Também houve relatos de alagamentos em bairros e na Avenida Jones dos Santos Neves, nas imediações do Posto Universal.

Em Muqui, o temporal provocou acúmulo de água em ruas da região central e do bairro Entre Morros. A chuva intensa também atingiu a ligação rodoviária com a região de Conceição do Muqui. Apesar dos registros, as primeiras informações divulgadas apontavam que o nível do Rio Muqui do Norte permanecia normal.

Já em Castelo, moradores registraram a queda de granizo em localidades como Patrimônio do Ouro, Aracuí e Estrela do Norte. Em Patrimônio do Ouro, o fenômeno teria durado cerca de oito minutos, segundo relatos divulgados após a tempestade.

Em Alegre, a chuva chegou acompanhada de rajadas de vento. No distrito de Celina, moradores registraram galhos de árvores caídos após a passagem do temporal. Em Jerônimo Monteiro, também houve relatos de chuva forte no início da noite.

Piúma aparece entre os municípios atingidos pela instabilidade climática na região.

Até o momento, não há informações sobre feridos ou desabrigados por causa da tempestade.