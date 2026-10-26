Tempo muda no ES? Sexta-feira terá sol entre nuvens e chance de chuva
Ventos de sudeste levam umidade do oceano para o Estado e favorecem a formação de nuvens, com possibilidade de chuva rápida e isolada, principalmente no litoral.
A sexta-feira (30) será marcada pela presença de sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida em algumas regiões do Espírito Santo. A circulação dos ventos de sudeste transporta umidade do oceano para o continente, favorecendo a formação de nuvens e mantendo o tempo instável em parte do Estado.
Ao longo do dia, a previsão indica períodos de abertura de sol intercalados com aumento da nebulosidade. A chuva, quando ocorrer, deverá ser rápida e isolada, principalmente nas áreas próximas ao litoral capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Apesar da possibilidade de precipitação, a previsão não indica chuva contínua durante todo o dia. Dessa forma, os moradores poderão observar mudanças nas condições do tempo, com momentos de céu mais aberto e outros de maior concentração de nuvens.
As temperaturas devem variar conforme a quantidade de nuvens em cada região. Nas localidades com maior presença de sol, a tendência é de aquecimento ao longo do dia.
Já nas áreas com maior nebulosidade, as temperaturas podem apresentar elevação mais moderada.
A combinação entre umidade oceânica e ventos de sudeste será responsável pela instabilidade, especialmente nas regiões litorâneas do Espírito Santo.
A orientação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo, principalmente para quem pretende realizar atividades ao ar livre durante a sexta-feira.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726