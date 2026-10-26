Tempo muda no ES? Sexta-feira terá sol entre nuvens e chance de chuva

A sexta-feira (30) será marcada pela presença de sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida em algumas regiões do Espírito Santo. A circulação dos ventos de sudeste transporta umidade do oceano para o continente, favorecendo a formação de nuvens e mantendo o tempo instável em parte do Estado.

Ao longo do dia, a previsão indica períodos de abertura de sol intercalados com aumento da nebulosidade. A chuva, quando ocorrer, deverá ser rápida e isolada, principalmente nas áreas próximas ao litoral capixaba.

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Apesar da possibilidade de precipitação, a previsão não indica chuva contínua durante todo o dia. Dessa forma, os moradores poderão observar mudanças nas condições do tempo, com momentos de céu mais aberto e outros de maior concentração de nuvens.

As temperaturas devem variar conforme a quantidade de nuvens em cada região. Nas localidades com maior presença de sol, a tendência é de aquecimento ao longo do dia.

Já nas áreas com maior nebulosidade, as temperaturas podem apresentar elevação mais moderada.

A combinação entre umidade oceânica e ventos de sudeste será responsável pela instabilidade, especialmente nas regiões litorâneas do Espírito Santo.

A orientação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo, principalmente para quem pretende realizar atividades ao ar livre durante a sexta-feira.