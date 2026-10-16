Toni Lemos: de Alegre para o Brasil com o talento do Elvis brasileiro

Natural de Ibitirama, na região do Caparaó, no Espírito Santo, Luiz Antonio Lemos Barbosa, conhecido artisticamente como Toni Lemos, é um cantor e intérprete brasileiro que conquistou reconhecimento nacional por suas apresentações inspiradas em Elvis Presley, um dos maiores ícones da história do rock. Sua trajetória artística está profundamente ligada ao município de Alegre, onde viveu parte da juventude e iniciou o caminho que o levaria aos palcos de diferentes regiões do país.

Ainda jovem, Toni demonstrou interesse pela música e pela participação na vida comunitária. Em Alegre, destacou-se como líder estudantil e chegou a presidir a Casa do Estudante do município. A experiência integrou sua formação pessoal antes da consolidação da carreira artística.

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Seu talento ganhou projeção nas décadas de 1970 e 1980, quando passou a se apresentar caracterizado como Elvis Presley. Com figurinos inspirados no cantor norte-americano, penteado característico e interpretações que reproduziam o estilo do Rei do Rock, conquistou espaço na televisão e tornou-se conhecido como o “Elvis brasileiro”.

A participação no programa Fantástico, da TV Globo, ampliou sua popularidade e apresentou seu trabalho a espectadores de todo o país. A repercussão abriu caminho para uma série de apresentações e contribuiu para transformar Toni em um dos intérpretes brasileiros mais associados à imagem e ao repertório de Elvis Presley.

Carreira própria

Além das homenagens ao artista norte-americano, desenvolveu uma carreira fonográfica própria. Gravou discos pela CBS, incluindo um LP lançado em 1979, com canções como Pra Você Dançar Comigo, Quando Eu Cantar e Impossível. Seu repertório reuniu composições autorais, versões e interpretações de sucessos internacionais, demonstrando uma atuação musical que ultrapassou a caracterização de Elvis.

Ao longo da trajetória, apresentou-se em diferentes regiões do Brasil e alcançou públicos fora do país, especialmente na América Latina. Posteriormente, também se dedicou à vida religiosa, sem abandonar sua identificação com a música.

A ligação com Alegre permaneceu presente em sua história. Em 2020, chegou a anunciar uma pré-candidatura à prefeitura do município, mas desistiu da disputa eleitoral antes das eleições. Sua relação com a cidade, entretanto, vai além da participação pública, estando associada à juventude, à formação cultural e às primeiras experiências artísticas.